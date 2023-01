La gran varietat de dietes que existeixen actualment pot arribar a resultar aclaparadora, motiu pel qual és important conèixer quina és la finalitat de cadascuna i quins ingredients les componen. Recentment, la coneguda com a dieta GOLO s'ha popularitzat entre les persones que intenten baixar de pes o regular els nivells d'insulina.

Tal com recull el portal Men's Health, aquest règim dissenyat per un grup de metges i farmacèutics combina aliments amb suplements en forma de pastilles. Té una durada d'entre 30 i 90 dies, i el principal avantatge és que no requereix comptar calories per perdre pes de forma ràpida i segura.

Suplements alimentaris

A diferència d'altres de més estrictes i agressives, aquesta utilitza suplementació alimentària, concretament els GOLO Release, càpsules de zinc, magnesi i crom que dóna nom al règim. A més, la dieta GOLO es construeix sobre quatre fonaments essencials: proteïnes (ou, carn, peix, marisc i lactis), carbohidrats (fibra, fruites i llegums), verdures (espinacs, bròquil, col, coliflor, api, cogombres o carbassó, entre altres) i greixos (olis, nous, sèsam, etc.).

Així doncs, cadascun dels tres àpats (esmorzar, dinar i sopar) ha d'incorporar una o dues porcions de cadascun d'aquests grups. Cal destacar que les racions variaran en funció de cada categoria.

Exercici diari

Tot i la manca d'evidència mèdica i la dificultat d'adherència a aquesta dieta, si es combina GOLO amb un mínim de 45 minuts d'activitat física cada dia pot donar com a resultat un augment dels nivells d'energia, a més d'estimular la pèrdua de greix i el metabolisme. Seguir aquests hàbits també pot servir dajuda per controlar els nivells d'insulina en sang, ja que el seu principal objectiu és reduir la resistència contra aquesta hormona.