La coneguda com a beguda o llet de civada ha crescut en popularitat els darrers anys. Alguns la utilitzen com un substitut de la llet d'origen animal als matins, però la veritat és que es pot consumir en qualsevol moment i aporta grans beneficis a la salut. És una de les begudes més consumides, juntament amb la llet de soja, per aquelles persones que porten una alimentació vegana o són intolerants a la lactosa.

La civada és un cereal molt complet i que té un elevat contingut en fibra dietètica, en què s'inclou el beta-glucà. A més, també aporta un alt contingut en àcids grassos Omega-3 i linoleics que ajuden a controlar el colesterol dolent en sang.

La beguda de civada es treu d'aquest cereal prèviament remullat durant hores en aigua. Al supermercat podem trobar una gran quantitat de begudes vegetals com soja, ametlla, coco i, per descomptat, també de civada. Encara que no és precisament llet, molts consumidors la utilitzen precisament com un substitut en cafè, te o acompanyant cereals.

Beneficis de beure llet de civada

Hi ha molts beneficis per a la salut si decidim apostar per la beguda de civada. Això sí, és important comprovar als supermercats que la que comprem sigui natural i no contingui unes grans quantitats de sucre, ja que moltes vegades venen els productes com a saludables, però no ho són. Entre els seus avantatges hi ha una beguda saciant, que hidrata molt i ajuda a completar una dieta saludable.

Aquestes són les propietats de consumir civada a la nostra dieta: