Tots sabem que a TikTok qualsevol vídeo sobre trucs de maquillatge es pot fer viral, i aquest ha estat el cas de la nova tendència de maquillar-se amb floridura de taronja. Sí, ho has llegit bé, floridura de taronja. Si tens una taronja a la cuina i s'ha posat lletja perquè no te l'has menjat, pots utilitzar-la per fer-te el 'make-up', però, compte! Diversos experts asseguren que aquesta pràctica és insalubre i que pot provocar efectes negatius en la parpella.

Si ja ho has provat, possiblement estaràs llegint això amb un pegat a l'ull, i si no, estigues al cas perquè això és molt fort. Està clar, que avui en dia, les xarxes socials són el millor aparador per les marques perquè si hi ha quelcom que funciona, segur que ho recomanaran i es farà viral.

TikTok s'ha convertit en la plataforma en què tot hi té cabuda i tot s'hi val, ja sigui un ball, una recepta o recomanacions de productes 'beauty' que ràpidament t'inciten a incloure en la teva rutina. I aquesta vegada ha tornat a passar, però amb una taronja amb floridura que provoca diversos efectes secundaris.

El vídeo que s'ha viralitzat a TikTok es resumeix en utilitzar floridura per aplicar-la com a ombra d'ulls i mostra com una jove s'aplica la floridura d'una taronja en mal estat amb un pinzell a la parpella, aconseguint com a resultat un maquillatge en color verd oliva intens. Sens dubte, la noia s'hauria quedat sense el to verd de la seva paleta d'ombres i de sobte, es va trobar amb la taronja podrida a la cuina. Enginyosa com ella sola, però no va pensar en les conseqüències.

El vídeo viral va fer saltar totes les alarmes i no sabem si ha arribat a l'OMS, però una biòloga s'ha pronunciat al respecte i... 'Spoiler': és perjudicial. Ha aprofitat el contingut viral per advertir a les joves de la perillositat d'aquesta pràctica perquè podria causar irritació, al·lèrgies, atacs d'asma i altres reaccions.

Des d'aquell moment, s'ha obert una polèmica a les xarxes socials sobre aquesta nova pràctica: alguns diuen que no passa res i altres que el vídeo original està editat i que en realitat no està utilitzant floridura per a maquillar-se. Tot i així, la biòloga segueix recalcant les conseqüències negatives d'aquest 'trend', per si algú encara pensa que és una bona idea posar-ho en pràctica.

Fins al moment, no sabem si l'efecte funciona amb una altra fruita, però per si de cas és millor que no ho intentis perquè ens agradaria que tinguessis els dos ulls per seguir-nos llegint!