Com si es tractés d'una moda, cada temporada apareix un nou aliment al qual se li atribueixen qualitats miraculoses sota el nom de 'superaliment'. La llista és llarga: l'alvocat, baies de Goji, llavors de xia... I els últims a sumar-se a aquesta llista saludable són ni més ni menys que els nabius.

Conquerint tant nutricionistes com models i celebrities, els nabius s'han convertit en un imprescindible de qualsevol dieta 'healthy'. Però, són tan beneficioses per a la nostra salut com ens estan fent creure?

Segons les llegendes al voltant de les dives, Madonna sempre exigeix un bol de nabius frescos als seus camerinos, Kim Kardashian els inclou en l'esmorzar diari, Kate Hudson els afegeix a l'amanida i són l'snack preferit de Miranda Kerr juntament amb les ametlles.

El seu sabor àcid i dolç, a parts iguals, i totes les possibilitats gastronòmiques que ofereixen, permetent-ne la combinació tant en receptes dolces com salades, són en gran manera els culpables del seu èxit.

Però no és una casualitat que els experts en nutrició ho recomanin per les seves propietats. Sergio González de Nutriheart explica: "Els nabius són un aliment amb una aportació energètica molt baixa, amb prou feines 42 kcal per 100 g, són una de les fruites amb major quantitat de propietats antioxidants -gràcies a les seves antocianines- i a més, són una bona font de fibra, de vitamines -sobretot Vitamina C- i de minerals com el calci i el potassi. Totes aquestes qualitats ens porten a dir que els nabius, dins d'un estil de vida saludable, poden ajudar a millorar la tensió arterial, el perfil lipídic i a reduir l'efecte dels radicals lliures".

Demostrant que s'han guanyat el títol de 'superaliment', no serien els seus únics beneficis. Raquel Conty de Fitnatura afegeix: "Els antioxidants presents als nabius neutralitzen els radicals lliures del nostre organisme i redueixen la inflamació. De fet, s'han associat els seus compostos bioactius amb múltiples efectes protectors per a la nostra salut: com la prevenció del càncer o la reducció del risc de malalties cardiovasculars i neurodegeneratives".

Pel que fa al consum, declara: "En el cas dels frescos i congelats mantenen les seves propietats i nutrients essencials. En canvi, dessecats i escalfats poden perdre part d'aquestes propietats. Com qualsevol aliment, com més natural menys pèrdua de les seves propietats nutricionals".

Encara que, són perfectes en amanides, iogurts o sucs, una de les maneres més fàcils i riques d'incloure'ls a la nostra dieta és a través del pa. Per això mateix, a 'Levadura Mare Natura Bakery' ofereixen una fogassa diferent, preparada amb farina de blat, massa mare i nabius, gràcies a una tècnica d'inspiració francesa que dona com a resultat un pa de forma quadrada del qual Moncho López explica: “És un pa amb una gran càrrega de nabius, al voltant del 25% del pes de la massa són nabius vermells hidratats durant 24 h abans d'incorporar-los. El procés de la seva preparació és el següent: hidratem la fruita durant 24h, amassem i al final del pastat, s'incorpora el nabiu, deixem fermentar 24 h en calaix i, posteriorment es talla a mà i es forneja.