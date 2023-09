Després del Coronavirus han anat apareixent altres virus, alguns potencialment mortals i altres no, abans del Coronavirus també n'hi havien, però ja hi estàvem habituats o no eren nous, això feia que ja tinguéssim vacunes per fer-los front i que estigués tot bastant controlat. Ara, ha reaparegut aquest virus, el Nipah i, de moment, no hi ha vacunes i té una taxa de mortalitat del 70%.

Aquest rebrot ha fet que dues persones morin i que n'hi hagi tres d'hospitalitzades La ministra de Salut de Kerala, Veena George, segons el canal de notícies NDTV i El Mundo, ha tancat diverses escoles per evitar la propagació del virus. A més, també han portat diversos experts a recollir mostres de fluids de ratpenats i d'arbres fruiters, ja que poden ser els portadors del virus. També dotaran d'unitats mòbils a la zona, per tal de poder reforçar la capacitat dels centres mèdics, si fos necessari. Aquest és el virus mortal que pot provocar una nova pandèmia segons l'OMS L'acció per part del govern ha estat ràpida i s'estan duent a terme un munt d'accions per tal de fer estudis epidemiològics, crear un pla de prevenció en cas de tenir símptomes del virus. L'any 2018 ja es van registrar 17 morts pel virus al mateix estat de Kerala, així doncs, Mansukh Mandaviya, el primer ministre de Salut del país, està al peu de canó, juntament amb la ministra Veena George. Els símptomes del virus Nipah Febre alta

Mal de cap

Problemes respiratoris

Dolor muscular

Encefalitis Com es transmet el virus Nipah A través dels fluids corporals com la saliva o la sang. Com es cura Com no hi ha vacuna, únicament es poden tractar els símptomes, tot i que, avisen que la taxa de mortalitat és del 70%, segons el Centre de Control i Prevenció de Malalties. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona