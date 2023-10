Els especialistes en neurologia assenyalen que l'ictus és la primera causa de discapacitat, la segona causa de mort i la segona de deteriorament cognitiu en la població adulta.

Segons les dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) a Espanya, unes 110.000 persones pateixen un ictus cada any, de les quals almenys un 15% moren i, entre els supervivents, al voltant d'un 30% queda en situació de dependència funcional.

L'ictus és provocat perquè la circulació de la sang que arriba al cervell s'interromp, bé a causa d'un trencament o bé pel tamponament d'un vas sanguini. I si la sang no arriba al cervell durant uns quants minuts, les cèl·lules nervioses de la zona afectada moren.

La velocitat de reacció en un ictus és fonamental

Per això, identificar ràpidament que algú està patint un ictus es converteix en un afer vital. Però per poder actuar ràpid, el primer pas és identificar el problema. I això no sempre és fàcil.

El doctor Xabier Urra, neuròleg de l'Hospital Clínic, destaca que:

“El cervell és un òrgan complex i diferents zones controlen diferents funcions. Per tant, un ictus es pot presentar de forma brusca i afectar funcions molt diferents del cervell”.

I aquí rau les dificultats de reconèixer quan algú està patint un ictus, cosa que pot endarrerir la intervenció mèdica, amb les conseqüències que això pot tenir.

Aquestes tres comprovacions poden salvar una vida

El doctor Urra recomana a qualsevol persona que es trobi amb algú que podria estar patint un ictus que faci aquestes tres comprovacions bàsiques.

1 - Demanar a la persona que somrigui

El primer que hem de fer és demanar al pacient que somrigui o faci una ganyota. D'aquesta manera, podrem comprovar “si aquest somriure és simètric o no. És a dir, si aconsegueix moure els dos costats de la cara”, aclareix el neuròleg del Clínic. En cas que la persona afectada només aconsegueixi moure un dels costats, això ens hauria de fer sospitar d'un possible ictus.

2 - Demanar que aixequi els braços

La segona manera de comprovar si una persona està patint un ictus és demanar-li que aixequi els braços. Si no és capaç d'aixecar-ne un, podem sospitar d'un ictus.

3- Demanar-li que parli

Finalment, és important demanar-li a la persona que parli. Un cop ho faci, en allò que el doctor Urra recomana fixar-se és en: “si aquesta parla està mal articulada, no aconsegueix parlar o diu paraules sense sentit.”

Si tenim clares aquestes tres comprovacions guanyem molt de temps

Així que, si en comprovar la situació es produeix “una fallada en qualsevol d'aquestes funcions, seria recomanable trucar directament a una ambulància, trucar al 112”.

"D'aquesta manera es pot aconseguir, fins i tot, que el personal de l'hospital estigui esperant a la porta l'arribada del pacient amb aquesta sospita de patir un ictus", conclou el doctor Urra.

Atès que el temps és un factor crucial en el tractament de l'ictus, aquests coneixements poden ajudar a prevenir seqüeles més greus en cas de viure aquesta situació d'emergència.