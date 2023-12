Avui, 1 de desembre de 2023 és el Dia Mundial de la Sida. A Catalunya hi ha persones infectades pel virus VIH i la mala praxi en el sexe que s'està duent des de fa uns anys, està fent augmentar de forma considerable les xifres. El sexe és per gaudir, però fer-ho amb seny és més important! L'ús del preservatiu és essencial per evitar malalties de transmissió sexual, on una d'elles és la Sida. T'expliquem què és i les accions que es duen a terme a Catalunya per fer-li front.

Què és la Sida La síndrome d'immunodeficiència adquirida. Aquesta malaltia destrueix el sistema immunitari. El virus de la Sida busca les cèl·lules i pot quedar-se dins el nostre cos, en cas d'infecció, però pot no reproduir-se o, multiplicar-se, acabant destruint les cèl·lules bones del nostre organisme. Si tenim un bon sistema immunitari, podríem no infectar-nos, tot i tenir contacte amb el virus, segons CatSalut. El virus es pot transmetre per sang, semen, flux vaginal o llet materna. Gràcies als avenços en medicina, el VIH s'ha convertit en una malaltia crònica, que, controlada no impedeix fer una vida normal. Tot i que, encara hi ha un estigma social que mortifica a les persones portadores de la Sida, fent impossible, en alguns casos, la seva integració en el món laboral, social i, fins i tot, familiar. La llista d'espera per la pastilla preventiva del VIH ja és de més d'un any al BCN Checkpoint i acumula 3.000 persones Catalunya i la Sida Catalunya té el 'Pacte Social contra la discriminació i l'estigma de les persones amb VIH'. Aquest pacte ens ha de servir per fer efectiu el compromís social envers la diversitat, l'educació integral i la inclusió sense prejudicis. A més, va implementar el 'Pla d'acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2030'. Aquest pla està liderat per la Subdirecció General d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques. En ell, es troben propostes fetes per entitats, professionals, ciutadans i administració. Gràcies a les aportacions de tots ells, es vol aconseguir reduir el nombre d'infeccions, garantir una atenció integral de qualitat i crear un entorn social sense serofòbia. Les dades a Catalunya Segons Idescat, el 2022 hi va haver 22.346 persones infectades per la Sida a Catalunya. Les persones que van contraure la malaltia per majoria van ser els homosexuals i bisexuals amb un total de 7.979 afectats. Els drogodependents van tenir unes 4.698 infeccions per ús de xeringues. I els heterosexuals van ser uns 3.303. L'increment es pot observar clarament en la següent gràfica, on es pot veure que l'any 2005, el nombre d'infectats per Sida era de 15.125. Deu anys després, el 2015, el nombre havia pujat en 2.740 casos més, arribant el 2020 a 18.331 i l'any passat a 22.346. Així doncs, la prevenció és clau per evitar la transmissió del virus. Fer ús del preservatiu, evitar pràctiques sexuals amb un nombre elevat de persones o parelles diferents i no compartir joguines sexuals, pot ajudar a controlar la malaltia i acabar erradicant-la. El virus no es pot transmetre per: Compartir l'espai de treball, escola o una habitació

de treball, escola o una habitació Viatjar en un mateix vehicle

en un mateix vehicle Fer ús del mateix WC o piscina pública

pública Conviure amb la persona infectada i menjar a la mateixa taula

Ballar

Fer-se petons i abraçades

Utilitzar la mateixa roba

Compartir objectes : joguines, llapis, ordinador...

: joguines, llapis, ordinador... Donar sang

