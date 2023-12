Ja estem a tocar de les festes de Nadal, però, i tu tens ganes de reunir-te amb la família, companys d'empresa o de fer regals? Potser prefereixes estar tranquil a casa i desconnectar de tot el que t'envolta en aquesta època de l'any. Aquest, pot ser un dels motius pels quals comencis a patir ansietat, però també pot fer-te-la augmentar si ja estàs patint un trastorn d'ansietat generalitzat, per exemple. Els especialistes et deixaran 8 consells per evitar passar unes festes nadalenques amb l'ansietat pels núvols: digues adeu al trastorn!

L'ansietat és un mecanisme de defensa natural i normal. Quan el nostre sistema se sent amenaçat, automàticament genera un mecanisme de defensa, en el qual el nostre cos està en alerta ("mode de supervivència"). El problema és quan l'ansietat es torna crònica, podent provocar un problema de salut molt més greu o un trastorn d'ansietat.

Segons els especialistes del servei de psicologia i psiquiatria de l'Hospital Clínic, tractar un trastorn per ansietat no vol dir acabar amb l'ansietat, sinó donar recursos per aprendre a gestionar-la, ja que l'ansietat de per si no és negativa. Només s'ha de saber controlar i gestionar en certs moments. Així doncs, ens han deixat 8 consells per aprendre a conviure amb ella durant les festes de Nadal.

Els 8 consells per sobreviure a Nadal

1. Elimina l'alcohol i el cànnabis. Aquestes dues substàncies augmenten l'ansietat d'una forma abrupta, tot i que, a l'inici del seu consum, l'efecte sedant faci que ens trobem en un núvol. L'efecte rebot és molt perjudicial, així que, compte!

2.Explica la teva situació a persones de confiança. Deixar anar el que t'està passant t'ajudarà a sentir-te més relaxat. No fa falta explicar-ho a familiars o amics, si tens un psicòleg de confiança et pot servir.

3. Mantén unes rutines. Tenir un 'planning' diari és essencial per evitar passar ansietat. Amb les festes, sabem que serà més difícil, però si després dels àpats o quedades, aprofitem per complir amb les nostres rutines com pot ser anar a caminar o llegir un llibre, el nostre cervell es relaxarà automàticament.

4. Segueix les pautes que t'ha marcat l'especialista. En el cas que vagis a un psicòleg, psiquiatre o metge de capçalera, compleix estrictament amb les pautes que t'han donat, tot i ser festes. Si deixes de complir amb les pautes, et pot donar un atac d'ansietat.

5. Fer esport diàriament ajuda a alleugerar el malestar de l'ansietat. Alguns estudis científics avalen aquesta afirmació. No fa falta anar a córrer, amb què vagis a caminar a pas lleuger en tens suficient. I a més, després dels grans tiberis que faràs aquests dies, anar a caminar una estona cada dia t'ajudarà a sentir-me més sa i lleuger.

6. Socialitza. Tenir una vida activa és important per desconnectar dels teus pensaments. Si et costa dur a terme aquest punt, pots apuntar-te a activitats dirigides, estudis, grups, colles... Només has de buscar què t'agrada fer i buscar l'activitat més adient per socialitzar. I si ja tens tot això, el que has de fer és potenciar-ho i sortir i parlar d'altres afers que no siguin teus, només. Parlar sobre altres temàtiques t'ajudarà a aconseguir empatia i sortir del teu bucle. Ànims perquè les festes de Nadal t'ajudaran a fer-ho!

7. Cuida la salut digestiva i del son. En aquests dies, tot i ser una mica difícil, mira de menjar el que et posen a taula, però sense empatxar-te i després els dies que no tinguis reunions familiars, d'amics o treball, ja tornaràs a mantenir la teva rutina alimentària. Una bona alimentació és fonamental per aconseguir un benestar emocional. A més, mantenir les teves hores de son ha de ser prioritari. Sense un bon descans, el nostre cos estarà encara més alerta, provocant una ansietat major.

8. No beguis ni cafè, ni begudes energètiques i evita els refrescos amb teïna. Aquests productes el que fan és alterar el sistema nerviós i si el que tens és ansietat, mala combinació. Durant les festes nadalenques, pots prendre un refresc i combinar-ho amb aigua, però recorda no n'abusis perquè et serà perjudicial.

Recorda que, si compleixes amb totes les pautes i consells dels especialistes, de segur que passaràs un Nadal diferent i no tan angoixant. A més, aprendràs a conviure amb l'ansietat i a gestionar-la d'una forma assertiva. Aconseguint eliminar el teu trastorn i fent que sigui un procés agut. Així doncs, gaudeix de les festes de Nadal i digues adeu a la maleïda ansietat crònica!