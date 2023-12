Unes noves variants d'òmicron han aparegut i aquesta vegada molt més contagioses. Les variants derivades de la BA.2.86, també coneguda com a 'Pirola' ha pujat un 41,79% a Espanya i un 27,1% a escala mundial. Als Estats Units s'han duplicat els contagis en menys de 2 mesos i des del 'Centre pel Control i la Prevenció de Malalties d'Estats Units' s'espera que 'la Pirola' domini el planeta en unes setmanes.

La variant JN.1 i la 'Pirola'

Segons el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, la mutació 'Pirola' és molt més contagiosa que òmicron, però té un risc moderat. I la variant JN.1 ha passat a ser una variant d'interès, ja que encara no se sap l'impacte que pot arribar a tenir perquè té més de 30 mutacions.

Aquestes noves variants poden escapar de les vacunes actuals

La variant JN.1 és la que més preocupa perquè té una mutació addicional: L455S. Aquesta mutació ha fet que sigui molt contagiosa en l'últim mes. En canvi, la BA.2.86 s'ha mantingut constant des que va aparèixer a mitjans d'agost.

De moment, l'OMS les considera de "risc baix" perquè no saben ben bé l'impacte que pot arribar a tenir. Tot i que, segons l'informe de la consultora farmacèutica IQVIA, des de l'estiu fins a l'octubre d'aquest any, s'han venut un 158% més de testos PCR.

"Els casos que estem patint a Espanya no són greus. Quasi no hi ha pacients amb aquesta variant als hospitals. Sí que ha pujat la taxa de la Covid, però els símptomes els permeten quedar-se a casa i recuperar-se." Doctora María del Mar Tomás (metgessa de Microbiologia a l'Hospital Universitari A Corunya i portaveu de la Societat Espanyola de Malalties Infeccionses i Microbiologia Clínica (SEMIC))

Símptomes de la 'Pirola' i les seves variants

Tos

Mal de cap

Congestió nasal

Mal de coll

Esternuts

Febre

Pèrdua d'olfacte

Nàusees i vòmits, no en tots els caos

Dolor muscular

Afonia

La prevenció

Si tenim símptomes hem d'utilitzar mascareta i més, si anem en el transport públic. Ja que, malauradament, no hi ha prou consciència i moltes persones amb tos i esternuts decideixen anar a llocs tancats i amb poc espai o ventilació sense mascareta. La doctora María del Mar Tomás demana responsabilitat individual perquè podem contagiar a persones vulnerables. La neteja de mans i l'ús de la mascareta és la millor eina per evitar la propagació del virus.