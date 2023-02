El conjunt de virus respiratoris segueix creixent per segona setmana consecutiva a les comarques gironines. El que ho ha fet de forma més significativa és el de la grip i, segons la darrera actualització de Salut, la setmana passada ja es van registrar més de 1.000 casos. Es tracta de la segona xifra més elevada des del pic registrat a mitjans desembre.

Pel que fa a la incidència de casos per cada 100.000 habitants, la població pediàtrica és la més afectada. En primer lloc, la franja de 0 a 4 anys, seguida de la de 5 a 15.

En general, el conjunt de virus respiratoris augmenta, tot i que ho fa de forma menys significativa que la setmana passada. La covid-19 sí que mostra un canvi de tendència i va a la baixa, mentre que la bronquiolitis remunta lleugerament.

L’ascens dels virus ha provocat que a les farmàcies torni a créixer la demanda dels triple tests de diagnòstic. Aquesta prova es va posar a la venda la tardor i detecta, amb una mateixa mostra nasal i amb un funcionament similar al test d’antígens, si s’està davant d’un quadre de covid-19, grip o virus respiratori sincicial. En el cas de la grip, també permet distingir si es tracta de la variant A o B.

Des de fa uns mesos, segons fonts consultades per aquest diari, la majoria de centres d’atenció primària ja no fan proves de forma sistemàtica, és per això que molts usuaris opten per comprar l’autotest. Sí que habitualment es fan aquest tipus de tests en pacients pediàtrics, per tal de descartar quadres vírics.

Els triple tests es van començar a comercialitzar el mes de setembre, després de l’aprovació d’ús per part de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), i només es poden adquirir a farmàcies, sense necessitat de recepta mèdica. El preu màxim està fixat en 2,94 euros la unitat, ja que és un producte afectat per l’Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments.

N’hi ha de diferents marques i alguns són de mostra salival i, d’altres, nasal.