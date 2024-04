Treballar més enllà de 9 a 17h pot relacionar-se amb problemes de salut a llarg termini

Les hores de treball més primerenques poden estar associades amb una pitjor salut anys després, segons un estudi publicat a la revista d'accés obert 'PLOS ONE' per Wen-Jui Han de la Universitat de Nova York, els EUA. Els estudis han demostrat consistentment que els horaris de treball no estàndard (treballar fora de la jornada laboral tradicional de nou a cinc) poden afectar negativament la salut física i mental, així com la vida social i familiar. L'estudi actual utilitza un enfocament de cicle de vida per a proporcionar una perspectiva a més llarg termini sobre com els patrons d'horari de treball al llarg de la vida laboral d'una persona impacten la seva salut en la mitjana edat.

Han va utilitzar dades de l'Enquesta Nacional Longitudinal de la Joventut-1979 (NLSY79), que inclou dades de més de 7.000 persones als EUA durant 30 anys, per a veure si els patrons d'ocupació en l'edat adulta més jove estaven associats amb el somni, la salut física i la salut mental als 50 anys.

Han va descobrir que al voltant d'una quarta part dels participants (26%) treballaven en hores estàndard estables, i un terç addicional (35%) treballava principalment en hores estàndard. El 17 per cent inicialment va treballar en hores estàndard quan tenia 20 anys, i després va passar a patrons de treball volàtils: una combinació de tarda, nit i hores variables. El 12 per cent va treballar inicialment en horari estàndard i després va passar a horari variable. Un deu per cent final en la seva majoria no va treballar durant aquest període.

Símptomes depressius

En comparació amb les persones que van treballar principalment durant l'horari diürn tradicional al llarg de la seva carrera laboral, aquells les carreres dels quals presentaven horaris de treball més volàtils dormien menys, tenien una pitjor qualitat de la son i eren més propensos a informar símptomes depressius als 50 anys. Els resultats més sorprenents es van observar en aquells que tenien hores de treball estables als 20 anys i després van fer la transició a hores de treball més volàtils als 30 anys. Aquesta grandària de l'efecte va ser significatiu i similar al de tenir una educació inferior al nivell d'escola secundària.

Han també va trobar tendències racials i relacionades amb el gènere. Per exemple, els estatunidencs de raça negra tenien més probabilitats de tenir horaris de treball volàtils associats amb una salut més deficient, la qual cosa posa en relleu com alguns grups poden carregar desproporcionadament amb les conseqüències adverses de tals patrons d'ocupació.

Suggereix que els horaris de treball volàtils estan associats amb falta de somni, fatiga física i esgotament emocional, la qual cosa pot fer-nos vulnerables a una vida poc saludable. L'estudi també suggereix que els impactes positius i negatius dels horaris de treball en la salut poden acumular-se al llarg de la vida, al mateix temps que destaca com els patrons d'ocupació poden contribuir a les inequitats en salut.

Han afegeix: "El treball que se suposa ha d'aportar recursos per a ajudar-nos a mantenir una vida decent s'ha convertit ara en una vulnerabilitat per a una vida saludable a causa de la creixent precarietat en les nostres modalitats de treball en aquesta societat cada vegada més desigual. Les persones amb posicions socials vulnerables carreguen desproporcionadament amb aquestes conseqüències per a la salut".