No saps com trobar un metge especialitzat i bo, de veritat?

Trobar metge pot arribar a ser molt difícil i més, si parlem del sector privat. Cada vegada hi ha més metges que treballen a la pública i a la privada. Normalment, a la privada tenim més varietat a l'hora d'escollir metges especialistes. Però, saps si el metge que has triat és el millor pel teu cas? Podem buscar ressenyes per Internet i centres, però, saps com assegurar-te el tret? T'expliquem què has de fer per saber quin metge escollir segons el teu problema de salut.

És innegable que la connectivitat ens ha atorgat enormes beneficis que fan la nostra vida molt més fàcil, però també és veritat que a la xarxa, normalment, no és or tot allò que llueix. Aquest problema esdevé especialment rellevant quan busquem especialistes mèdics per tractar-nos una malaltia en concret. Com podem estar segurs que aquest metge que sembla tan bo realment ho és? Com podem confiar en plataformes en què els especialistes paguen per aparèixer recomanats? Evidentment, l'assumpte es torna del tot inviable.

Per aquesta mateixa raó, el passat 28 de febrer es llançava, després d'un ardu procés de selecció, MejoresDoctors, una web 100% independent, impulsada pel mateix sector mèdic, que realment reuneix els millors metges del país segons la seva especialitat. Continua llegint, que t'expliquem més.

L'exemple que hem posat anteriorment segur que t'ha sonat familiar, i és desesperant, ja que a la malaltia en si se suma la impossibilitat de buscar un doctor en condicions, dels millors al seu camp, per posar-te a les seves mans. Doncs aquest problema té els dies comptats, a causa del llançament de la web esmentada: MejoresDoctors, la primera web 100% independent i fiable que reuneix els millors metges del país. Així, en concret, la plataforma recull 350 doctors de 27 especialitats diferents, entre les quals hi ha: Al·lergologia, Angiologia i Cirurgia Vascular, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu, Cirurgia Oral i Maxil·lofacial, Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora, Cirurgia Toràcica, Dermatologia, Endocrinologia i Nutrició, Ginecologia i Obstetrícia, Hematologia i Hemoteràpia, Immunologia, Medicina Interna, Medicina de l'Educació Física i l'Esport, Nefrologia, Pneumologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica i Urologia.

D'aquesta manera, el ciutadà, és a dir, tu i jo, podem buscar amb absoluta confiança i certesa el millor especialista en el seu camp.

Com saber quin especialista és el millor pel teu cas? / laros

L'únic web fiable

I per què confiar en aquesta web i no en les altres? Doncs, bàsicament, perquè és una plataforma 100% independent, ja que no admet ni publicitat ni patrocinis. L'objectiu? Oferir finalment un llistat de doctors fiables, sense falsejar la informació i sense pagaments d'una quota per aparèixer. Per això, es basa en un criteri de selecció que passa per controls de qualitat i certificacions oficials, "autèntics referents en la seva especialitat" i els quals han estat escollits "des de la màxima independència, qualificat per una exigent metodologia pròpia i verificat per criteris qualitatius", assenyalen des de la plataforma.

I qui trien els millors metges?

Aquesta decisió important rau en el Consell Rector i l'Equip Tècnic de Millors Doctors —juntament amb un Panell Acadèmic Professional—. Tots ells supervisats per experts, que han elaborat un llistat que ja es pot consultar actualment a Internet.

Actualment, de fet, molts metges volen aparèixer en aquesta web, i estan enviant sol·licituds; però atès que el procés de selecció és summament exigent, no tots poden aparèixer a MejoresDoctors. De fet, cada candidatura passa per un filtre exigent, que comprova tant la trajectòria professional del metge en concret com la seva formació i el feedback dels pacients.

Per tot això, mejoresdoctors.com és el millor truc, l'únic fiable, per buscar els millors metges d'Espanya, ja que ni la web ni els metges guanyen ni paguen res per aparèixer-hi (de fet, la majoria dels doctors encara no sap ni què ha estat seleccionat). Únicament és la seva pròpia professionalitat el que els ha fet veure reflectits en aquesta plataforma, que ja s'ha convertit en un referent tant per al sistema sanitari com per als milions de pacients que no volem que juguin amb la nostra salut ni que ens enganyin.