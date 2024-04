Vydura: el primer medicament per prevenir i tractar les crisis de migraña

Més de quatre milions d'espanyols pateixen migranya, la qual cosa representa un 12% de la població. El 80% d'ells són dones, especialment entre els 20 i els 40 anys.

Tot i que es tracta d'una patologia amb una incidència important, gairebé el 54% d'aquests pacients assenyala que no han trobat una solució per suportar els símptomes de la malaltia:

Dolor pulsatiu d'intensitat moderada a greu

Dolor gradual que augmenta a mesura que passen les hores

Sensibilitat a la llum

Nàusees i/o vòmits

Parlem d'una afecció neurològica que no és un simple mal de cap, ja que va molt més enllà: és la segona causa de discapacitat en el món i la primera en dones de 15 a 49 anys, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La migranya té un impacte negatiu en la qualitat de vida dels qui la pateixen, amb una alta càrrega física, emocional i mental.

Primer tractament per prevenir i tractar la migranya

Al nostre país ja està disponible Vydura (rimegepant), el primer tractament per prevenir i tractar les crisis de migranya, que proporciona absència de dolor i del símptoma més molest al cap de dues hores d'haver rebut aquest medicament, comercialitzat per la farmacèutica Pfizer. L'alleujament de la simptomatologia pot durar fins a 48 hores.

Segons ha explicat el doctor Jesús Porta-Etessam, cap de Neurologia a l'Hospital Clínic San Carlos i president de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), durant una trobada amb els mitjans de comunicació per presentar aquest fàrmac, és una malaltia "envoltada de bastant incomprensió i s'acostuma a banalitzar". I molt infradiagnosticada: "només es diagnostiquen el 50% dels pacients amb migranya".

En tractar-se d'una malaltia que cursa per crisi, quan el pacient no té dolor "tendeix a fer una vida supranormal, és a dir, s'esforça a fer tot allò que no pot fer durant els episodis de migranya".

Amb l'arribada a Espanya d'aquest medicament, es posa límit a una de les dades més preocupants: només entre el 3 i el 13% dels pacients rep un tractament preventiu, quan el 40% dels pacients amb migranya, amb aura o sense, i gairebé tots amb migranya crònica es beneficiarien d'aquesta mena de tractament "tant preventiu, com per reduir la freqüència, gravetat i durada de les crisis".

"Pacients amb molta esperança"

A la consulta del doctor Porta-Etessam arriben pacients "amb molta esperança" per començar tractaments que poden posar fi al número de crisis, símptomes i millorar així la seva qualitat de vida. No obstant això, "les dades evidencien que hi ha coses que podem millorar en l'abordatge clínic i en les solucions que donem als pacients".

Es tracta d'una patologia de "fàcil diagnòstic": recurrent, amb fotofòbia, pulsatilitat (el cor "dins" del cap) i empitjora amb l'activitat.

I, així, qualsevol persona amb algun d'aquests símptomes és molt probable que pateixi migranya, però "com no es pot confirmar amb proves com una anàlisi de sang, hi ha metges als quals els fa por donar aquest diagnòstic".

I, se sap per què apareix la migranya? El doctor ha apuntat que un dels factors que podria desencadenar les crisis de migranya és la falta d'hores de son. Dormir poc pot ser el desencadenant d'aquesta malaltia neurològica, així com el dejuni o determinats aliments, encara que això últim només passa en un de cada cinc pacients.

Moltes persones experimenten unes molèsties i un dolor tan gran que no es poden aixecar del llit i fer una vida normal. / DdG

També hi ha factors psicològics, com l'estrès, l'ansietat i la depressió, els canvis ambientals i els estímuls sensorials, com a visuals, olfactoris i auditius.

Nou fàrmac "per sortir del laberint de les crisis"

Aborda les dues indicacions: agut, reduint el dolor i els símptomes més preocupants de la migranya, però també és un tractament preventiu, per a aquells que tenen almenys quatre crisis de migranya al mes.

Té una acció ràpida: en dues hores, o menys, es pot reduir la simptomatologia pròpia d'aquesta malaltia.

José Chaves, director Mèdic de Pfizer Espanya ha indicat que "ve a aportar una solució per millorar la qualitat de vida dels pacients amb migranya".

Vydura (rimegepant) està disponible en més de 40 països del món, a Europa, els Estats Units i el Regne Unit, i a Espanya des del mes de gener passat.

"És l'únic tractament indicat per a la fase aguda d'aquesta malaltia i també com a eina preventiva".

A més, un altra dels avantatges d'aquest medicament, que s'administra per via oral, és la seva acció ràpida i els seus "escassos" efectes secundaris. És un neuropèptid implicat en la senyalització del dolor que participa en l'aparició de les migranyes.

Tipus de migranya Freqüència . La migranya crònica és aquella que passa menys de 14 dies al mes o crònica, quan es dona 15 o més dies al mes en els últims tres mesos, amb almenys vuit episodis.

. La migranya crònica és aquella que passa menys de 14 dies al mes o crònica, quan es dona 15 o més dies al mes en els últims tres mesos, amb almenys vuit episodis. Presència o no d'aura. Són el conjunt de símptomes neurològics que apareixen uns 60 minuts abans de l'aparició del mal de cap. El més comú és l'aura visual, pampallugues de llums o pèrdua de visió. Afecta entre un 15 i 30% dels pacients.

Necessita prescripció mèdica

És finançat per a aquells pacients que han provat altres tres tractaments previs que no han estat efectius i que pateixin entre vuit i 14 crisis de migranya al mes.

Ha d'estar prescrit per un metge (no fa falta que sigui un especialista de neurologia) i és dispensat en la farmàcia hospitalària. "Té un perfil de tolerabilitat excel·lent, per la qual cosa és una alternativa terapèutica per als afectats que no els han funcionat altres medicaments".

En el 49% dels pacients que prenen aquest nou fàrmac redueixen un 50% el número de crisi de migranyes. A llarg termini també s'ha vist que es redueix a 6,2 vegades el nombre d'episodis al mes. Uns quatre milions d'espanyols podrien beneficiar-se d'aquest tractament.