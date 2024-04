Aquest neuròleg recomana afegir espècies al cafè del matí per activar-se

Hi ha milions de persones que tenen per costum fer un cafè al matí. Aquesta beguda matutina, acabat de llevar del llit, ajuda a activar el nostre cos i afrontar el dia. La cafeïna produeix múltiples beneficis per al nostre cos, sempre que no abusem del nombre de tasses que bevem durant el dia.

Habitualment, aquesta beguda se serveix sola o amb diferents tipus de llet, però hi ha un element que ens podria activar encara més si ho afegim al cafè. Així ho ha assegurat el neuròleg Brandon Crawford, mitjançant un estudi que ha estat publicat a la pàgina web 'SheFinds'.

L'expert recomana afegir espècies al cafè per estimular el cervell, i especialment destaca la canyella. "Pot regular els nivells de sucre a la sang, cosa que és crucial per mantenir la funció cognitiva i prevenir malalties neurodegeneratives", assegurava l'especialista.

A més, Crawford també ha recomanat altres espècies per afegir al cafè. "També ajuda a reduir la inflamació i el dany oxidatiu al cervell", comenta sobre la cúrcuma. De la mateixa manera, explica que el gingebre "ajuda a l'equilibri dels neurotransmissors", com la nou moscada.

Finalment, els lectors de la publicació han quedat impactats amb la darrera espècie que recomana: “La piperina, el compost actiu del pebre negre, pot millorar l'absorció de la curcumina (de la cúrcuma) fins a un 2000%”.