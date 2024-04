El nutricionista Pablo Ojeda revela quin és l'embotit més sa i el que has d'evitar si estàs a dieta

Fer esport i portar una dieta és imprescindible per mantenir un estil de vida saludable. L'exercici físic ajuda les persones a mantenir un pes ideal, reduir el risc de malalties cròniques i millorar la ment, entre una gran quantitat de beneficis.

Són moltes les persones que volen perdre pes i per això augmenten la seva activitat física. Ara, Pablo Ojeda ha revelat quins són els embotits més sans i quins hauries d'evitar si fas dieta.

El nutricionista ha explicat a 'Más vale tarde' que els embotits "tenen més proteïna que greix perquè és carn", i ha assegurat que "el rei de l'embotit" és el pernil ibèric, ja que conté greixos insaturats, que són més saludables que les saturades. Tot i això, l'expert ha destacat que aquest no es pot confondre amb el pernil salat, que "és un tipus de curat".

Al pernil ibèric li segueixen el gall dindi i el pernil cuit, però és molt important que el segon sigui "extra" perquè segons comenta Ojeda, "més del 85% és carn pura i la resta poden ser midó, sucres o altres additius".

En el tercer lloc es troben el llom, xoriço o llonganissa, però han de ser ibèrics, ja que aquests contenen greixos insaturats. I finalment hi ha els embotits, la mortadel·la o el xòped, que no són els més recomanables, ja que "són altres parts del porc i posseeixen un altre tipus de processat i no interessen tant".