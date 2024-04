Vols acabar amb la fatiga i recuperar ràpidament la funció muscular després de fer exercici?

Cuidar la nostra alimentació és fonamental i si ho fem amb superaliments, millor que millor! Cadascun d'aquests aliments serveix per a beneficiar el nostre organisme segons les necessitats del moment. En aquest cas concret us venim a explicar els beneficis de la mel. Aquest producte sempre ens ha acompanyat i segons l'estudi de l'Institut d'Investigacions de Mercat i Màrqueting Estratègic Ikerfel, 'Anàlisi del consum de mel en famílies joves amb nens', només 4 de cada deu espanyols la inclouen mínim un cop per setmana dins la seva dieta.

Això és perquè el consumidor habitual de mel a Espanya ha envellit, ja que més del 30% té 65 anys o més, d'acord amb les dades de consum alimentari registrades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) durant 2021. Mentrestant, els joves independents, les parelles joves sense fills i les parelles amb fills petits representen el 2,4%, el 4,3% i el 7,2%, respectivament, del volum de mel que anualment consumeixen els espanyols.

Els beneficis de la mel per a la salut

I això que la mel és apreciada arreu del món com un aliment dolç i boníssim, en ser una font d'hidrats de carboni, que contribueixen a la recuperació de la funció muscular normal després de fer exercicis físics de gran intensitat. Aquest efecte s'obté en consumir hidrats de carboni de totes les fonts en una ingesta total de 4 g per kg de pes corporal, en dosis preses abans de transcórrer quatre hores (o, com a màxim, sis) després de finalitzar un exercici físic de gran intensitat. A més, conté vitamina B6, vitamina que ajuda a regular l'activitat hormonal, redueix la fatiga i aporta minerals de manera equilibrada.

Els beneficis de la mel per a joves i adults

“La mel és un aliment que ens arriba sense cap mena de processat, igual que passa amb la fruita. Així mateix, conté infinitat de micronutrients, com a vitamines i minerals. De fet, és molt important saber que aquests components presents de manera natural als aliments són els que compten amb efectes positius per a la nostra salut”, assegura la nutricionista Paloma Quintana.

Per tant, és l'edulcorant perfecte per substituir altres sucres. Per exemple, es pot aplicar mitja culleradeta de mel per endolcir tant el cafè com el iogurt natural o per banyar les coques de l'esmorzar. De la mateixa manera, també es pot aprofitar com a ingredient per donar-li un toc especial als plats salats, com amanides i carns.