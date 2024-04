Et sents cansat i pateixes d'estrès? Tenim la solució

En algun moment o altre, tots podem patir episodis d'ansietat, estrès i fatiga mental o física. Aquests períodes poden ocórrer perquè t'ho has deixat amb la parella, algun familiar o amic ha patit un accident, l'estrès de la feina, els nens, la casa, etc. De situacions n'hi ha un munt, però, si el malestar es perllonga durant el temps, podem arribar a emmalaltir greument. Quan patim episodis d'estrès i ansietat, sovint tenim problemes a l'hora d'agafar el son. En aquest article us deixarem diversos consells per aconseguir rebaixar aquest cansament, malestar i ansietat. Només necessitaràs seguir unes pautes per tal d'aconseguir una major pau interior.

Recursos per acabar amb la fatiga mental i l'ansietat

Fer esport de manera regular

Meditar

Fer ioga

Anar a la muntanya

Viure en un entorn privilegiat: envoltat de naturalesa

Segons l'ONU, el 54% de la població mundial viu en àrees urbanes i això, sovint és degut a motius laborals. Altres, hi viuen perquè els agrada no haver d'agafar el cotxe per anar a la ciutat a comprar o a visitar museus... A més, viure en una ciutat facilita no fer ús del vehicle particular, podent accedir a un munt de serveis de transport públic i privat al llarg de la jornada.

Es preveu que, l'any 2050, aquest percentatge augmenti fins a arribar al 66% ONU

Així doncs, per contrarestar la contaminació, l'estrès i l'ansietat del dia a dia, el més aconsellable és fer servir els consells que hem indicat més amunt. Anar a passar el cap de setmana en plena naturalesa, ajudarà a alleugerar la fatiga i l'ansietat. Respirar aire pur, evitant el caos de sorolls, serà molt beneficiós pel teu organisme.

Els beneficis de la naturalesa

Segons Carla Álvarez Llaneza, psicòloga de bluaU de Sanitas: " la naturalesa aporta un ambient de baix esforç mental, el qual permet que les nostres ments es puguin recuperar de la fatiga mental a la qual estan exposades cada dia".

A més, el contacte regular ens ajudarà a alliberar serotonina i dopamina. Dos neurotransmissors que influeixen en el nostre estat d'ànim. La dopamina és l'encarregada de fer-nos sentir plaer, després de fer un esforç. A part, d'ajudar en la memòria, atenció... I la serotonina s'anomena l'hormona de la felicitat. La qual ajuda al nostre estat anímic, en el procés de digestió, en la regulació del son i en la producció del desig sexual.

Passejar per la naturalesa / @ bristekjegor

La naturalesa i el nostre benestar

Ajuda a reduir la producció de cortisol: l'hormona de l'estrès. D'aquesta manera ajudem el nostre cos a sentir-se relaxat.

l'hormona de l'estrès. D'aquesta manera ajudem el nostre cos a sentir-se relaxat. Fer un passeig per la muntanya o el camp, ajudarà a alliberar serotonina i dopamina , fent-nos sentir més alegres i feliços. Aquest tipus de teràpia està molt aconsellada en casos de depressió.

, fent-nos sentir més alegres i feliços. Aquest tipus de teràpia està molt aconsellada en casos de depressió. Fer esport a la muntanya, ajudarà a reforçar el nostre cos i ment.

ajudarà a reforçar el nostre cos i ment. I també ens ajudarà a pensar més fluidament, aconseguint una major concentració, creativitat i 'open mind'.

Anar a passar el dia amb amics, familiars, grups o coneguts, pot ser genial, aconseguint una fusió de naturalesa, esport i socialització.

Així doncs, a què esperes? Gaudeix de tots els beneficis que té la naturalesa pel teu benestar.