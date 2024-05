Aplica aquest mètode d’aprenentatge si et costa memoritzar

Si ets dels que et costa memoritzar i pots passar-te hores i hores estudiant però ni tan sols així aconsegueixes retenir tots els conceptes, tenim bones notícies. Un estudi de la Universitat de Waterloo titulat ‘This time it’s personal: the memory benefit of hearing oneself’ publicat a la ‘Science Daily’, ha demostrat l’existència d’un mètode que permet al cervell un millor emmagatzematge de la informació.

El mètode és fàcil i senzill: si vols retenir el màxim d’informaciópossible la clau és llegir en veu alta. Així és, la doble acció de parlar i sentir-se a un mateix crea un impacte molt positiu en la memòria. Per arribar a aquest resultat, els experts van analitzar quatre mètodes d’estudi: llegir en veu alta, escoltar-se a si mateix, escoltar altres persones i llegir en silenci.

En la investigació van participar 95 alumnes de la Universitat de Waterloo. En la primera sessió els estudiants van llegir en veu alta una sèrie de paraules seleccionades. En la segona sessió van estudiar la meitat de les paraules seguint les quatre formes d’estudi, és a dir, llegint en veu alta, escoltant-se a si mateixos, escoltant els altres i llegint en silenci. Els alumnes van recordar millor les paraules que ells havien llegit en veu alta.

Colin M.MacLeod, professor i director del Departament de Psicologia de la Universitat de Waterloo i coautor de l’estudi afirma: «L’explicació d’això apunta al fet que quan afegim una mesura activa o un element de producció a una paraula, aquesta es torna més diferent en la memòria a llarg termini i, per tant, és més fàcil de memoritzar».

