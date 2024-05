La beguda que rejoveneix, neteja la pell i desinfla: pren-la tant en calent com en fred

L'alimentació juga un paper fonamental al nostre organisme i no només per dins, sinó també per fora. És important que quan ens mirem al mirall ens agradi i això només s'aconsegueix treballant l'autoestima i mantenint uns hàbits alimentaris saludables.

Una dieta balancejada consisteix a incloure diferents tipus d'aliments, per tal que el cos obtingui prou energia i nutrició per créixer i desenvolupar-se apropiadament. A més, s'ha de compaginar amb una hidratació correcta i la pràctica regular d'exercici físic.

Una bona opció per incloure al nostre dia a dia i millorar el nostre estat de salut són les infusions. De gran varietat de sabors i colors, les infusions ens aporten grans nutrients i propietats. A més, són molt fàcils de preparar i prendre.

El fonoll en infusió és una de les alternatives que més es consumeix. És una planta aromàtica que creix als entorns del Mediterrani. Es porta utilitzant com a remei natural des de fa segles i totes les seves parts es poden utilitzar per fer infusió.

Aquesta infusió sempre s'ha utilitzat pels seus beneficis a la digestió, ja que ajuda amb el malestar estomacal, a eliminar els gasos i combat el restrenyiment. A més, tradicionalment s'ha fet servir per preparar receptes variades i per aromatitzar els vins.

Pel que fa als beneficis per a la pell, el fonoll conté vitamina C que ajuda contra l'envelliment prematur. A més, conté potassi i magnesi que ajuden a mantenir la pell hidratada i calmada i en millora la textura i el to.

Els experts recomanen beure com a màxim 3 tasses de fonoll al dia i no per més de dues setmanes seguides.