Avenços cap a una vacuna eficaç contra el VIH

La incansable recerca de la vacuna contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH) fa un altre petit però significatiu pas. Quatre articles publicats recentment de forma simultània pel grup Science exposen avenços en una estratègia seqüencial de vacunació per obtenir una vacuna eficaç davant del virus de la sida. Els científics consultats per Science Media Centre elogien l’alta qualitat tècnica d’aquests estudis, un dels quals ja ha assolit la fase d’assaigs clínics, tot i que recorden que majoritàriament s’han realitzat en animals, per la qual cosa els seus resultats no necessàriament poden ser traslladats a humans.

El VIH va ser identificat com a agent causal de la sida el 1983. Des d’aleshores s’han invertit milers de milions de dòlars en investigació sense haver aconseguit una vacuna preventiva eficaç. La dificultat és que «l’estructura que envolta el VIH la fa molt poc accessible a l’acció dels anticossos neutralitzants», com explica el viròleg José Alcamí, director de la Unitat d’Immunopatologia de la sida de l’Institut de Salut Carles III.

Aquests quatre articles (dos a la revista Science, un a Science Immunology i un altre a Science Translational Medicine) exposen avenços en una estratègia seqüencial de vacunació per obtenir una vacuna eficaç davant del virus VIH. Els autors dels dos estudis publicats a Science, de l’Institut Scripps i de la Universitat de Harvard (EUA), «guien el sistema immunitari per generar un tipus específic d’anticossos neutralitzants amb diferents immunògens: primer més senzills (perquè puguin ser reconeguts millor) i després més complicats i propers a la proteïna d’embolcall original del VIH», explica Julián Blanco, cap del grup Virologia i Immunologia Cel·lular a l’Institut de Recerca de la sida IrsiCaixa.

«Una llum d’esperança»

«Els estudis són de molt alta qualitat i importants per al desenvolupament de vacunes eficaces davant del VIH», destaca Mariano Esteban, cap del grup de Poxvirus i Vacunes al Centre Nacional de Biotecnologia (Cnbcsic). Reconeix les «limitacions» en tractar-se d’«assaigs preclínics en models animals», però creu que obren «una llum d’esperança cap a entendre com atacar millor el VIH».