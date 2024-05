Coneixes el xampú de cavall?

La pèrdua de cabells és molt freqüent. L'alopècia ocupa un paper molt important dins la societat espanyola i és que de calbs en tenim un munt. Però, saps com cuidar el teu cuir cabellut per evitar la pèrdua de cabells? Fa uns anys enrera va aparèixer amb força el xampú de cavall. Aquest, es va convertir en un dels més buscats pel seu alt potencial envers la caiguda de cabells, l'enfortiment i la brillantor que deixava en ells. Tot i que, compte: perquè els productes de moda que apareixen poden no ser realment el que esperem, tal com ens adverteixen els dermatòlegs. Descobreix el compost del xampú de cavall i els seus "beneficis".

El xampú de cavall

És un producte concentrat formulat amb biotina, que és una vitamina que també es coneix amb el nom de vitamina H, vitamina B7 i vitamina B8. El doctor José Carlos Moreno, cap de Dermatologia de l'Hospital Reina Sofia de Còrdova, explica que “els xampús són uns cosmètics molt ben estudiats que serveixen per rentar els cabells i poden millorar les seves condicions cosmètiques”.

No obstant això, “en algunes ocasions poden ser beneficiosos en el tractament de patologies del cuir cabellut, però de cap manera té una eficàcia sobre la caiguda dels cabells ni sobre la seva prevenció”.

Qui va ser president de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), indica que “la biotina és una vitamina, del grup B, que pot tenir eficàcia en alguns tipus d'alopècia, però ingerida, és a dir, que no s'absorbeix de forma tòpica (aplicada sobre els cabells, en aquest cas)”.

Biotina: en quins aliments la trobem?

La biotina ajuda a convertir els carbohidrats, els greixos i les proteïnes en energia que necessitem per al dia a dia. Aquesta propietat la trobem en aliments com el ronyó, el fetge, el rovell d'ou, els fongs, algunes verdures (coliflor, patata) i fruites (plàtan, síndria, alvocat i maduixes), fruits secs, llet, peix i pollastre.

Des de l'AEDV indiquen que "la deficiència de biotina és relativament rara i quan passa, sol ser secundària a malalties genètiques que ocasionen dèficit a l'enzim biotinidasa que és la responsable del metabolisme de la biotina".

Com es manifesta el dèficit de biotina?

Tot i això, “el dèficit secundari a una ingesta inadequada és rar, i sol veure's en persones alcohòliques, en persones que reben tractaments anticonvulsivants i en aquelles persones que reben alimentació parenteral durant un període de temps prolongat”. El seu dèficit es pot manifestar amb:

Èczema

Xerosi

Dermatitis

Pal·lidesa

Nàusees

Vòmits

Anorèxia

Fatiga

Depressió

L'enrenou pel xampú de cavall “manca de rigor científic”. “Es pensa que els suplements de biotina poden tenir un efecte beneficiós per a la pell, els annexos (cabells i ungles). Però no hi ha estudis que demostrin l'eficàcia terapèutica de la biotina”.

Puc prevenir l'alopècia? / freepik

Quanta biotina necessito?

Depèn de l'edat.

Nadó fins als 6 mesos d'edat: 5 mcg

5 mcg Nadó de 7 a 12 mesos d'edat: 6 mcg

6 mcg Nens d'1 a 3 anys: 8 mcg

8 mcg Infants de 4 a 8 anys: 12 mcg

12 mcg Infants de 9 a 13 anys: 20 mcg

20 mcg Adolescents de 14 a 18 anys: 25 mcg

25 mcg Adults majors de 19 anys: 30 mcg

30 mcg Dones i adolescents embarassades : 30 mcg

30 mcg Dones i adolescents en període de lactància: 35 mcg

Aleshores, la biotina enforteix els cabells i les ungles?

Els suplements de biotina es comercialitzen sota la premissa que milloren el cabell, la pell i les ungles. Des del National Institutes of Health (NIH) insisteixen que “hi ha molt poca evidència científica per donar suport a aquestes afirmacions”.

“En alguns estudis petits, algunes persones amb ungles fines i afeblides que van prendre altes dosis de biotina van notar les ungles més fortes. Els metges també han reportat que, en alguns casos, les altes dosis de biotina han millorat un trastorn rar dels cabells als nens i d'erupció cutània als nadons”.

Cal tenir en compte que la biotina pot influir amb altres medicaments, com ara els que s'utilitzen per a l'epilèpsia.