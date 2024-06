Sabies que la fisioteràpia respiratòria pot ajudar a la recuperació o millora de diverses malalties?

Malauradament, hi ha un alt nivell de població que pateix malalties. Aquestes, poden aparèixer a totes les edats: nounats, nens, adults i ancians. La nostra genètica i condició (salut física i mental) ens pot condicionar. Avui us parlarem d'una teràpia que es du a terme per a problemes respiratoris (cada vegada més comuns): la fisioteràpia respiratòria.

La fisioteràpia respiratòria

Aquest tractament es basa en tot un seguit d'exercicis dirigits a millorar la funció pulmonar i la capacitat dels pulmons. També inclou exercicis de tipus muscular que treballen tots aquells músculs implicats en la respiració.

Com explica la secretària general del Col·legi Professional de Fisioterapeutes de la Comunitat de Madrid (CPFCM), Carmen Mar Rodríguez:

“La fisioteràpia respiratòria és un mètode natural, no invasiu i molt flexible per al tractament de patologies pulmonars de diversa índole. És adaptable a qualsevol pacient, situació i moment de la seva vida i de la malaltia; sense efectes secundaris i sense interaccions amb altres tractaments. Per això, el paper del fisioterapeuta és fonamental per una part de millora substancial de la qualitat de vida del pacient i com un aliat de primera fila per als sanitaris que, habitualment tracten aquestes malalties cròniques i agudes que ens poden afectar a tots en algun moment de les nostres vides”.

Quines malalties respiratòries es poden tractar amb fisioteràpia?

Com recorden els fisioterapeutes madrilenys, les malalties respiratòries són de les més freqüents entre la població. I n'hi ha de molts tipus. Des de processos aguts que remeten al cap de poc temps, fins a patologies per a les quals no hi ha cura i són degeneratives.

En el cas de les patologies cròniques, aquesta mena de teràpies permet rehabilitar la capacitat respiratòria del pacient.

En el cas de processos respiratoris aguts, la fisioteràpia respiratòria ajuda a la recuperació després de patir la malaltia, tant en adults com en nens.

En concret, les patologies que es poden veure molt beneficiades per la fisioteràpia respiratòria són:

Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC). A països com Espanya es calcula que el 10% de la població d'entre 40 i 80 anys la pateixen (el 90% són fumadors)

Bronquièctasis

Asma

Bronquiolitis

Fibrosi quística

Pneumònia

Algunes patologies neurològiques i neuromusculars que afecten el funcionament correcte de la funció respiratòria

COVID-19

En pacients crítics que requereixen respiració assistida. En aquest tipus de pacients ingressats, la fisioteràpia respiratòria afavorirà que es redueixin els temps de ventilació mecànica i estada hospitalària general

Pacients oncològics

Pacients que seran sotmesos a una operació i en “aquelles persones que hagin estat sotmeses a una operació, la fisioteràpia respiratòria postoperatòria contribuirà a una millor recuperació perquè puguin reprendre com més aviat millor el seu dia a dia”, assenyalen els fisioterapeutes madrilenys

La fisioteràpia respiratòria és beneficiosa per a nens i adults / freepik

En tot cas, aquest tipus de teràpies s'han de planificar de manera flexible i anar-les adaptant a l'evolució del pacient.

“La millor manera d'abordar les patologies respiratòries, siguin cròniques o agudes, és a través d'equips interdisciplinaris en què es faci una valoració integral de l'estat de salut del pacient, les capacitats, les possibilitats de millora i recuperació i les necessitats personals, incloent-hi aspectes laborals i familiars”, assenyala la secretària general del CPFCM.