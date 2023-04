«El dia de Sant Jordi serà un bon Sant Jordi», assegura la presidenta del Gremi de Llibreters de Girona, Maria Carme Ferrer. La responsable de l’Empúries de Girona ho té clar: la setmana ha sigut molt bona, amb les llibreries plenes de clients que volen evitar les tradicionals aglomeracions de la diada i que busquen la recomanació del seu llibreter de confiança, i el fet que el 23 d’abril caigui en diumenge farà que «la gent gaudeixi el dia de dalt a baix».

«Que sigui festiu està fent que molta gent, tant clients com llibreters, visquin Sant Jordi tot el cap de setmana, fins i tot fora de la seva residència habitual», explica Ferrer, que confia que la mobilitat descentralitzi la festa. En el seu cas, explica, ja ha rebut comandes de clients que viuen fora de Girona, però que passaran el diumenge a la ciutat. I a la inversa, també ha fet vendes avançades a compradors que passaran el dia fora de la capital.

«Les perspectives són molt bones, i per sort aquest any només ens hem de preocupar pel temps, que a més no pinta tan malament com semblava fa uns dies», explica Ferrer, confiada d’haver deixat enrere tres anys complicats.

Després d’un Sant Jordi confinat, el del 2020, i d’un altre amb mascareta i restriccions, el del 2021, Girona va viure una diada atípica l’any passat, sota l’aixopluc del Palau de Fires per evitar ensurts amb la pluja. Aquella solució d’emergència -celebrada pels llibreters, perquè va permetre garantir la celebració- queda enrere enguany, amb el retorn de la diada a l’esplanada de La Copa i la Devesa, el mateix escenari que el 2021, però ja «a ple rendiment, sense cap mena de limitació», recorda Ferrer, que explica que estan a l’expectativa.

«Aquell any ens va anar molt bé per evitar la massificació i ara provarem com va sense restriccions, totalment oberts i amb activitats gratuïtes tot el dia, perquè els gironins gaudeixin la festa al màxim», diu la portaveu dels llibreters gironins.

Respecte a les veus que demanen tornar la diada al seu emplaçament original, la rambla de la Llibertat i plaça Catalunya, ja avança que «cal mirar-ho any a any», perquè les condicions canvien i «no és el mateix una diada en cap de setmana que un dia laborable».

La prèvia a Girona

Ahir al carrer ja es respirava ambient de Sant Jordi, amb vianants passejant rosa en mà, llibreries atapeïdes de tafaners i compradors i les darreres firmes de llibres abans del dia gran, avui, en què prop de 120 parades s’instal·laran de 9 del matí a 10 de la nit a la Devesa. Els 31 estands de professionals del llibre i la rosa es concentraran a La Copa i les 88 parades d’entitats sense ànims de lucre i escolars s’ubicaran a l’avinguda de Ramon Folch, a la rotonda del Rellotge i al passeig de la Devesa.

La festa començarà de bon matí, amb el tradicional esmorzar literari que organitza la Generalitat. La seu dels Serveis Territorials de Cultura a Girona acollirà de nou la cita, en aquesta ocasió dedicada a la literatura infantil i juvenil amb els escriptors Carles Sala i Roser Rimbau com a homenatjats.

L’esmorzar serà el tret de sortida a una jornada plena d’activitats, de sortir al carrer a badar, comprar o caçar la signatura de la cinquantena d’autors que firmaran a La Copa, com ara Maria Mercè Roca, J. N. Santaeulàlia, Josep Maria Fonalleras o Anna Carreras.

A banda de l’espai comú per a les signatures, al matí hi haurà un recital de poesia a càrrec dels autors d’Edicions Tremendes que llegiran les seves darreres obres; al migdia la música de Roserona i, a primera hora de la tarda, el conta-contes Xavier Margenat representarà la llegenda de Sant Jordi amb un espectacle de ventrilòquia per als més petits. Tot seguit, a l’Espai de la Copa s’hi ha programat l’actuació del gironí Pol Bordas, que oferirà un tastet del seu nou EP L’Hora del Pati. Com a acte de cloenda, hi ha prevista l’actuació dels Flashy Ice Cream.

Sant Jordi al poble de llibres

Un dels municipis que ja es va omplir ahir en l’avantsala de Sant Jordi va ser Calonge, que viu el seu segon any com a poble de llibres amb una programació d’activitats que va començar el 13 d’abril i s’allargarà fins al 28. Una trentena d’autors van signar llibres durant tot el dia als carrers i llibreries calongins, que també han acollit presentacions, tallers i espectacles durant la darrerea setmana. Tot amb l’impuls de les vuit llibreries que hi ha actualment al poble: sis van obrir el desembre del 2021 i dues fa poc, una a finals del 2022 i l’altra fa tres setmanes. Per contra, ha tancat la llibreria esotèrica Cocollona, una de les set primeres que van obrir.

En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), l’alcalde Jordi Soler assenyala que «l’obertura de les llibreries ha suposat una revitalització de Calonge, sense cap mena de dubte». «Hi ha gent cada cap de setmana», a més de fer que s’hi desplacin estiuejants de Sant Antoni de Calonge que «tot i estar a tres quilòmetres, no havien vingut mai».

A banda, Soler assegura que les llibreries estan impulsant l’obertura de nous establiments com ara un hotel, que està a punt d’obrir o una creperia, que demana llicència per instal·lar-se al poble.

Trobada d’autors empordanesos

A Figueres, que avui celebrarà la diada a la Rambla, va viure ahir la prèvia de Sant Jordi amb la tradicional trobada d’autors locals, una matinal literària amb què la biblioteca dona visibilitat a la producció literària de la comarca, i ja a la tarda, l’espectacle Ballar és cosa de llibres de Pere Faura.

Blanes també va celebrar l’avançada de la diada amb una Marató de Presentació de Llibres a la biblioteca, repartida entre divendres i ahir, i avui les parades s’instal·laran als carrers Ample, Raval i Muralla, així com al Passeig de Dintre i la plaça d’Espanya. Excepcionalment, també ho podran fer al Passeig de Mar.

L’epicentre de la diada a Banyoles serà la plaça Major, on avui hi haurà una cinquantena de parades i s’hi faran la majoria d’activitats. En el cas d’Olot, una setantena de parades ompliran el Firal, i a la Bisbal d'Empordà, ho faran al carrer Ample.

La Passejada Literària Iu Bohigas va donar el tret de sortida a la festa a Salt, que se celebrarà, un any més, al passeig Ciutat de Girona.

I a Palafrugell, on la diada sempre té nom propi, el de Josep Pla, la festa es concentra a la plaça de Can Mario. Per primera vegada, la lectura continuada de l’obra de Pla -enguany, Peix fregit- tindrà lloc a la plaça, compartint espai amb la fira de llibres i roses que enguany s’ha allargat dos dies, ahir i avui.