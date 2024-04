Vols fer un regal original per Sant Jordi?

La diada de Sant Jordi ja ha arribat, demà 23 d'abril de 2024, el dia del príncep, la princesa i el drac. Un dia especial pels enamorats de Catalunya. Cultura literària, tradició i amor es reuneixen en un dia de primavera. Però, ja tens el teu llibre o rosa? O ho compraràs demà a les paradetes? Si a més a més vols aprofitar per fer un regal extra, et deixem un detallet que no et costarà gens ni mica de diners, només uns minuts i la teva pròpia creativitat a l'hora de regalar-lo. T'ho expliquem!

L'assenyalada data té l'origen en la llegenda del cavaller Jordi, que va salvar una princesa d'un temible drac, clavant-li una espasa al cor. Com a resultat, una rosa va sorgir de la sang de l'animal i el cavaller la va regalar a la princesa com a símbol d'amor.

La història de Sant Jordi continua transmetent-se de generació en generació i s'han fet milers d'adaptacions a pel·lícules, novel·les, literatura infantil, còmics o poesia, entre d'altres.

També, molts poetes han vist a la llegenda una inspiració per al seu art. Vet aquí alguns d'aquests versos destacats de la poesia catalana que parlen sobre la llegenda de Sant Jordi.

Regala poesia

Així doncs, et presentem 6 poemes sobre Sant Jordi. Per a regalar-les, pots recitar-les, enviar-les en un àudio, escriure-les en un paper... Nosaltres et donem les poesies; ara et toca a tu, posar-hi la creativitat a l'hora de donar-les amb amor.

'La diada de Sant Jordi', de Joan Maragall

La diada de Sant Jordi

és diada assenyalada

per les flors que hi ha al mercat

i l'olor que fan els aires,

i les veus que van pel vent:

“Sant Jordi mata l’aranya”.

L’aranya que ell va matar

tenia molt mala bava,

terenyinava les flors

i se'n xuclava la flaire,

i el mes d’abril era trist

i els nens i nenes ploraven.

[…]

Quan el Sant vaig haver passat

tot jardí es tornava:

però cada any per Sant Jordi

és diada assenyalada

per les flors que hi ha al mercat

i l'olor que fan els aires.

'Una rosa', de Maria Antònia Salvà

Sant Jordi, santa diada

del passat i l’avenir,

fe i Pàtria nostrada

del meu cor fas sobreeixir.

Oh la bella matinada!

Quina joia de collir

una rosa perlejada,

una rosa a mig obrir!

Sant Jordi Gloriós, de Josep Maria de Segarra

Sant Jordi té una rosa mig desclosa,

pintada de vermell i de neguit;

Catalunya és el nom d'aquesta rosa,

i Sant Jordi la porta sobre el pit.

La rosa li ha explicat gràcies i penes

i ell se l'estima fins qui sap on,

i amb ella té més sang dins les venes

per plantar cara a tots els dracs del món.

El cavaller, de Jaume Roig

El cavaller

Jordi guerrer

cuida avançar

per defensar

del rei la filla

on era el drac

tal premi n'hac:

molt poc après

ell ne fou pres

i fort batut;

dins en Barut

fou escorxat

per mig serrat.

Sant Jordi, de Joana Raspall

Pel camí de vora el riu,

tresca que tresca,

va galopant un cavaller.

Sant Jordi va,

Sant Jordi veu!

Ha sentit dir que hi ha un país

llora que plora

perquè d’un drac és presoner.

Sant Jordi va,

Sant Jordi veu!

La seva espasa al raig del sol

brilla que brilla.

-Cercaré el drac i el venceré!

Sant Jordi va,

Sant Jordi veu!

I tot tornant, quan l’ha vençut,

dubta que dubta:

-Potser aquest drac no és el darrer…

Sant Jordi va,

Sant Jordi veu!

'Roses recordades', de Salvador Espriu

Recordeu com ens porten

aquelles mans les roses

de sant Jordi, la vella

clar d’abril? Plovia

a poc a poc. Nosaltres,

amb gran tedi, darrera

la finestra, miràvem,

potser malalts, la vida

del carrer. Aleshores

ella venia, sempre

olorosa, benigna,

amb les flors, i tancava

fora, lluny, la sofrença

del pobre drac, i deia

molt suaument els nostres

petits noms, i ens somreia.