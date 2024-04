Ramon Gener, Xavi Coral, Joël Dicker i Eva Baltasar, autors més venuts per Sant Jordi

Ramon Gener, Xavi Coral, Joël Dicker, Eva Baltasar, Eduardo Mendoza i Javier Castillo en ficció i Carles Porta, Quim Monzó, Xevi Verdaguer, Maria Nicolau i Marian Rojas en no-ficció han estat alguns dels autors més buscats a les llibreries i parades per Sant Jordi. Així ho ha indicat el Gremi de Llibreters de Catalunya, que aquest any ha substituït el tradicional rànquing de més venuts per una tendència que acumula les vendes de la diada fins a les sis de la tarda i hi incorpora la informació de la setmana recollida per LibriRed. Segons les primeres estimacions, el 54% de les vendes han estat de títols en català i el 46% en castellà, amb un increment que s’haurà de confirmar una vegada computada la venda global.