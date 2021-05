Una operació conjunta de Vigilància Duanera i la Policia Nacional ha acabat amb el comís de més de 17.400 productes falsificats en 16 botigues de Lloret de Mar. Uns objectes de marques de reconegut prestigi que estan valorats en més de 850.000 euros.

En total, ambdós cossos policials han detingut 16 persones. A totes se les acusa d’un delicte continuat contra la propietat industrial per la comercialització i venda de productes en comerços oberts al públic.

Segons la policia, destaquen, entre els milers de productes, joguines formades per peces petites i que no havien passat cap control de qualitat, amb el perill que això suposa per al seu ús infantil.

Les investigacions van començar quan els agents es van assabentar que en diferents establiments comercials de Lloret s’hi estarien emmagatzemant i comercialitzant els productes fraudulents.

Denúncies de les marques

Segons avançaven les indagacions, les representacions legals de diverses firmes comercials van denunciar els fets i informaven que en diversos establiments de Lloret s’hi venien productes falsificats de diferents marques, els quals es van localitzar exposats en diversos establiments comercials de l’entramat investigat.

Amb aquesta informació, els agents van identificar els responsables dels basars, als quals constaven diverses ressenyes per la comercialització de productes falsos.

Per tot això, efectius dels dos cossos policials van inspeccionar dimecres passat fins a 16 establiments de Lloret de Mar. Els agents van certificar que els productes falsificats estaven disposats en els basars i que estaven preparats per a la seva distribució i comercialització il·lícita.

Una de les coses curioses amb què es van trobar els dos cossos policials és que la major part dels productes de marroquineria no estaven muntats. És a dir, els van trobar sense acoblar i, d’una banda, hi havia el forniment, és a dir, les xapes que indiquen la marca; i, de l’altra, les bosses o carteres.

Falsificacions in situ

Així doncs, els responsables de la trama materialitzaven la falsificació en el moment d’executar la venda i, així, podien estar en possessió d’un mostrari per als clients per tal d’emmascarar l’activitat il·lícita. A més, Vigilància Duanera i Policia Nacional, durant l’operació, també van localitzar dues planxes per a la materialització in situ de les falsificacions. En el moment de l’operatiu policial, pèrits de les marques van acompanyar la policia per tal de certificar que les peces localitzades no eren autèntiques, sinó còpies que els suposen unes pèrdues milionàries.

Respecte a altres productes, com les joguines, moltes constaven de peces petites, les quals podien ser perilloses per a l’ús infantil, ja que no havien passat cap control de qualitat.

Les operacions contra les falsificacions ocupen la feina dels cossos policials desplegats a la província de Girona. Es tracta d’un tipus de comerç il·lícit i que les marques busquen erradicar. Per això presenten denúncies i la policia ho investiga. A la província hi ha tres municipis on s’hi fan més sovint aquest tipus d’operatius, i tots, encarats als turistes.

A Lloret de Mar, el barri dels Límits de la Jonquera i a Roses, en aquest últim cas, durant l’estiu, quan s’hi estableixen manters que venen els seus productes al passeig. La pressió policial fa que disminueixi la venda de falsificacions però any rere any s’hi fan dispositius per posar-hi fi. De fet, la zona dels Límits s’ha posat en el centre de mira i, fins i tot, s’ha qualificat per part d’Estats Units com un dels indrets on es venen més aquests objectes copiats.