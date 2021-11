Un foc va cremar la matinada d’ahir dues hectàrees d’un viver de palmeres al barri de Mas Guelo de Blanes. Les flames van afectar també un transformador elèctric. En l’operatiu hi van haver de treballar fins a catorze dotacions entre Mossos, Policia Local, SEM i Mossos. El foc es trobava a tocar d’una zona habitada, però es va poder contenir.

L’incendi va començar pels volts de dos quarts d’una de la matinada. El viver està situat al costat de la carretera d’accés a la Costa Brava, la Gi-682. En rebre el primer avís, s’hi van desplaçar les patrulles en servei de la Policia Local de Blanes, així com del cos de Bombers. Segons fonts municipals, els efectius policials van poder comprovar que es tractava d’un incendi important i que les flames afectaven una zona verda on hi ha la plantació, situada just al costat de la carretera que travessa Blanes, al seu extrem est.

La intervenció va finalitzar pels volts de les dues de la matinada. En total hi van intervenir sis dotacions dels Bombers, quatre de la Policia Local de Blanes, tres dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A més, també es va requerir la presència de personal de la companyia elèctrica en relació a l’estació transformadora.

En aquests moments encara s’estan investigant les causes de l’incendi, en el qual ningú va resultar ferit.