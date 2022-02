Blanes i Lloret de Mar (Selva) han enllestit el Pla d'Ordenació Forestal, una eina de prevenció d'incendis «pionera» a Catalunya que busca augmentar la resiliència dels boscos d'aquests dos municipis als focs i al canvi climàtic. A més, proposa que els propietaris forestals s'uneixin per accedir a subvencions de conservació i manteniment com per a possibles explotacions de fusta, suro o recollida de pinyols. El pla, que es donarà a conèixer públicament l'1 de març, engloba per primera vegada dues poblacions, que treballen conjuntament amb l'administració, entitats i agents del territori.

En total, la superfície forestal del pla d'ordenació és de 887,13 hectàrees i, a Blanes, s'han identificat un total de 300 propietaris i 689 parcel·les rústiques amb superfície forestal. D'aquestes, 464 tenen una superfície inferior a una hectàrea i 214, entre una i cinc hectàrees. Aquesta estructuració tan fragmentada, però, dificulta molt la gestió forestal i tendeix a devaluar els aprofitaments forestals fusters. De fet, la major part (687) són de titularitat privada i només n'hi ha dues de públiques. A tot això cal sumar-hi que Blanes i Lloret es troben en una zona de «molt alt risc» d'incendis forestals, tal com estableix el Mapa de Risc d'Incendi de Catalunya. En aquest sentit, el pla hi veu un alt potencial per a l'explotació del suro i recomana mantenir en algunes zones l'explotació de coníferes amb fins fusters o de producció de pinyons amb una millora de la gestió. Per altra banda, en les zones de franges perimetrals amb baixa càrrega de combustible es proposa la producció de la ramaderia extensiva.