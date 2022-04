Una dona de 53 anys i la seva filla de 15 han estat assassinades en un habitatge de la urbanització Els Pinars de Lloret de Mar, on també ha estat trobat el cadàver del marit i pare de les dues víctimes, que, segons les primeres recerques, s'ha suïcidat després de cometre el doble crim. Segons fonts pròximes a la investigació, el matrimoni tenia un segon fill, que és qui ha estat tractant de localitzar als seus pares i germana al llarg d'aquest dimarts i, en no aconseguir-lo, ha avisat a la policia.

Agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Lloret, després de rebre la denúncia del germà que resideix a França, van acudir poc abans de les quatre d'aquesta tarda a l'habitatge, un xalet luxós, on han trobat els cossos de totes dues dones dins de la casa amb ferides provocades per arma blanca. Els agents policials investiguen si un ganivet i una destral situats en el lloc dels fets podrien ser les armes del crim. Les dues dones haurien estat assassinades brutalment mentre dormien, atacades presumptament per l'home.

El sospitós, després de cometre el crim, s'hauria penjat penjant-se d'una barana exterior i elevada de l'habitatge. Així ho han trobat els policies.

El jutjat d'instrucció número 2 de Blanes s'ha fet càrrec d'unes perquisicions que porten els agents de l'Àrea de Recerca Central (AIC) de la regió de Girona dels Mossos d'Esquadra sota la supervisió del fiscal Enrique Barata.

Aquest dimecres està prevista l'arribada del fill de la família. La seva declaració permetrà llançar més llum sobre les motivacions que haurien impulsat al pare, un home de 55 anys sense antecedents per violència domèstica a Espanya, a cometre aquest delicte. L'autòpsia que es practiqués als cossos de les tres víctimes també ajudaran a descartar del tot la implicació en el crim d'algú aliè a la família, una possibilitat que de moment no sustenta cap indici. La hipòtesi més plausible és que es tracta d'un crim masclista.

D'origen rus

La família era d'origen rus. Es tracta d'un matrimoni que estava empadronat a Lloret de Mar, una localitat en la qual la colònia d'aquest país és nombrosa. Els veïns afirmen que la família passava períodes a la casa, que mai havien sentit baralles –tampoc en les últimes hores– i que no tenien massa relació amb els habitants del carrer. Els fills de la parella estaven escolaritzats a França. Es creu que es trobaven en aquesta residència de Lloret de Mar aprofitant la festivitat de la Setmana Santa.

El darrer crim masclista amb víctimes mortals a les comarques gironines es va produir el desembre de l’any passat, quan un home va matar la seva dona Sant Joan les Fonts amb una escopeta de caça i després es va treure la vida.