Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una parella a la Canya, nucli de Sant Joan les Fonts.

La policia ho tracta com un crim masclista. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que l'home presumptament ha matat la dona d'un tret amb una arma de foc -escopeta- i després s'ha suïcidat també disparant-se amb l'arma de foc de caça.

La parella s'ha localitzat morta en el seu domicili poc després de les onze del matí. Eren dues persones conegudes a la població i a la Vall de Bianya, poble que llinda amb Sant Joan les Fonts.

L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos a Girona està al capdavant del cas i està intentant aclarir el què ha succeït. La comitiva judicial també s'ha desplaçat fins a la casa on hi ha la parella morta.

Un familiar -un germà del difunt, segons informa l'ACN- és qui s'ha trobat a la parella sense vida després de rebre l'avís del propi presumpte assassí que li deia que acudís al seu domicili amb urgència amb policia. En arribar-hi, se'ls ha molt malferits. Els efectius del SEM que s’han desplaçat al lloc han constatat que ambdues persones estaven mortes.

Els dos membres de la parella tenen més de 60 anys: l'home tenia 63 anys i la dona, 64. Segons han explicat a l'ACN les mateixes fonts, no consten antecedents de violència domèstica entre el matrimoni

Els investigadors treballen en la hipòtesi que l'home hauria matat la seva dona i després s'hauria suïcidat.. En arribar-hi els Mossos que han rebut l'avís del familiar perquè hi acudissin també, s'han trobat amb el que tot apunta que és un nou crim masclista.

Els dos veïns de la Canya vivien en una casa unifamiliar situada al carrer del Pla de l'Estany, una àrea residencial anomenada la Roureda, a tocar del camp de futbol de la Canya.

El cas està sota secret de sumari i n'està el càrrec el jutjat de guàrdia d'Olot.

La reacció del Govern de la Generalitat també s'ha fet present a les xarxes socials en el cas d'aquest nou feminicidi. Des del departament d'Igualtat i Feminismes diuen que fan seguiment del cas i també donen el condol a la família més pròxima.

‼️ Estem fent el seguiment d'un presumpte #feminicidi a Sant Joan les Fonts. Posem a disposició el Servei d'Intervenció en Crisi (SIC). És moment de garantir el màxim respecte a la #privacitat de la família i entorn, a qui traslladem el nostre condol.#NiUnaMenys https://t.co/bT5MImRO3I — Igualtat i Feminismes (@igualtatcat) 16 de diciembre de 2021

Crims masclistes

En cas de confirmar-se, es tractaria del segon crim masclista que viu la província aquest any.

El primer va ser a Porqueres el mes de juny. El dia 2 de juny un home va matar la seva dona a ganivetades a Porqueres i es va entregar hores després dels fets a la comissaria dels Mossos de Banyoles. La va deixar dessagnar al seu pis. No hi havia denúncies prèvies de maltractaments, però companyes de la víctima van explicar que el volia fer fora de casa perquè consumia drogues. A més, l’autor confés té un llarg historial delictiu. La magistrada del jutjat de violència de gènere de Girona va decretar presó comunicada i sense fiança per a l’home.

Segon crim masclista a Sant Joan

Sant Joan les Fonts fa tres anys també va ser l'escenari d'un altre crim masclista. El 6 d'octubre de l'any 2018, un home va matar també a trets la seva exparella enmig del carrer a Sant Joan les Fonts. Va fugir amb un vehicle i va atropellar la víctima i la seva filla. Poc després es va suïcidar penjant-se d'un arbre en una àrea boscosa de Montagut i Oix. L'home tenia una ordre d'allunyament de la víctima mortal, que l'havia denunciat un mes abans.