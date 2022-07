Joan Felip i Fures, de 61 anys i metge oftalmòleg de professió, ha presentat la seva precandidatura per encapçalar la llista de Junts per Blanes a les eleccions municipals del maig de l'any vinent. Ho ha fet en el decurs d'una assemblea d'afiliats i afiliades celebrada aquest dimecres al vespre, a la qual hi han assistit el responsable d'Organització de Junts a la Vegueria, Sergi Mir i el secretari d'Organització de la comarca de la Selva, Martí Pujals.

En les últimes eleccions municipals, la llista de Junts, encapçalada per Mia Ametller, va ser la quarta força més votada a Blanes. Va obtenir tres regidors, lluny dels 5 que van sumar ERC, Comuns i PSC. Felip, que va ser regidor de l'Ajuntament de Blanes de 1987 a 1995 i president de la Creu Roja de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de 1999 a 2001, participa en diferents entitats culturals i esportives del municipi. Actualment exerceix de metge oftalmòleg a l'Hospital Trueta de Girona i al seu propi centre a Blanes. Eleccions municipals 2023: alcaldes veterans gironins dubten a optar a un nou mandat Presenta la seva precandidatura perquè considera que "Blanes necessita un canvi, recuperar la iniciativa i la il·lusió. Des de Junts posarem tots els nostres esforços i energies en tornar a tenir un Blanes capdavanter i de referència. Serem el motor d'aquesta transformació que el nostre municipi mereix", ha remarcat Felip. Una vegada presentada la precandidatura, la Comissió Municipal Territorial elevarà la proposta a l'assemblea, que l'haurà de ratificar.