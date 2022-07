L’empresa gestora de la piscina municipal coberta de Santa Coloma de Farners, Sport Assistance 2000, ha entrat en concurs de creditors i té un deute que supera els 3,3 milions d’euros amb una entitat financera. L’Ajuntament, tal com va transcendir en la darrera sessió plenària, preveu intervenir la concessió per evitar la fallida de l’equipament i el consegüent acomiadament dels seus treballadors. Si s’arribés a una cessió de mutu acord, l’Ajuntament podria haver d’assumir un import de 3,1 milions d’euros, per això, tal com es va anunciar en el ple de dilluns, el consistori opta per intervenir la concessió i designar un administrador, tot i que fer-ho implicaria arriscar-se a perdre el retorn de l’aval que va fer el consistori a la concessionària. Aquest aval era d’un milió d’euros del qual Sport Assistance 2000 n’ha de pagar els 186.307,02 restants, segons ha pogut saber Diari de Girona.

En el ple de dilluns l’alcalde, Joan Martí (ERC), va reconèixer que el projecte de la piscina municipal «segurament va ser un projecte sobredimensionat»: «Després del concurs de creditors del 2012 es va fer un acord de ple en què a través d’accions concretes l’Ajuntament feia unes aportacions. La realitat ha demostrat que no tenia la suficient estructura per aguantar el projecte al llarg dels anys perquè el capital inicial es va obtenir a través d’un préstec hipotecari i l’amortització ha estat mínima. Hi havia una manca de múscul financer que ha condicionat, però no cal ignorar que les situacions de crisis derivades del 2008 han sigut intenses». Martí va apuntar que per tal de mantenir el servei l’Ajuntament opta per fer una «intervenció»: «S’han fet requeriments per completar el procés. La intervenció vol dir que el titular del servei continua sent el concessionari i els treballadors també. Amb la intervenció el que faríem seria intervenir la presa de decisions, és a dir, substituir l’administrador per una persona designada per l’ajuntament». El batlle va subratllar que la prioritat de l’Ajuntament és mantenir el servei, tot i que va indicar que el període màxim de la intervenció podria ser de dos anys.

L’Ajuntament va aportar aproximadament 3,5 milions d’euros per a la construcció de la piscina, i la societat, una quantitat semblant mitjançant crèdits hipotecaris que no ha amortitzat. D’altra banda, l’empresa, que l’any 2012 també va entrar en concurs de creditors, podria reclamar a l’Ajuntament la inversió no amortitzada que, per ara, l’Ajuntament estima en uns dos milions d’euros.

Crítiques de l’oposició

Des de l’oposició, la CUP critica que aquest equipament «sempre ha sigut un projecte sobredimensionat» i demana que es cancel·li el projecte de la piscina que es vol construir a l’aire lliure: «No podem afegir més pressió al pressupost del consistori perquè farà caure en un major risc l’estabilitat financera municipal». La formació també demana que es protegeixi als treballadors de l’equipament i critiquen que es modifiquessin les clàusules a posteriori per avalar la concessió d’un aval per valor d’un milió d’euros: «En el plec de clàusules de la licitació i en el posterior contracte s’establia que l’ajuntament mai avalaria un préstec, clàusula que un any després es va canviar per poder donar l’aval d’1.000.000 euros que necessitava l’empresa Sport Assistance per acabar l’obra».