El pacte de govern entre ERC i En Comú Podem s’ha trencat a Blanes, de manera que els republicans governaran amb només cinc regidors i els comuns passen a l’oposició. Tal com va avançar Diari de Girona, el detonant ha estat el fet que l’alcalde, Àngel Canosa (ERC), hagi retirat les competències de govern a la regidora d’Urbanisme, Rosa Aladern (comuns), tot al·legant “manca de confiança” i assegurant que l’edil hauria realitzat algunes actuacions que podrien “constituir presumptes irregularitats en la seva gestió”. Davant d’això, els comuns han celebrat una assemblea aquest vespre en què han decidit, per unanimitat, que el pacte quedava trencat, de manera que els cinc regidors d’En Comú Podem passaran a l’oposició.

El portaveu d’En Comú Podem, Jordi Urgell, visiblement enfadat, ha afirmat que és “impensable” que puguin continuar governant amb un grup municipal que ataca l’honorabilitat d’una regidora “sense cap tipus de fonament ni prova”. Urgell assegura que el seu grup “ha treballat de valent” durant tres anys, i creu que ara Canosa “vol posar-se totes les medalles i tallar les cintes, apropiant-se de la feina dels comuns”. En aquest sentit, lamenta la “jugada maldestre” de l’alcalde i lamenta que Canosa, com a advocat, sigui capaç de llançar “acusacions infundades” sense aportar cap prova. El mateix assegura la regidora afectada, Rosa Aladern, que ho considera una “maniobra de l’alcalde per tenir més presència pública” i que està disposada a anar als tribunals per una difamació que considera infundada i sense motiu.

Mentrestant, Canosa ha declinat de moment fer declaracions més enllà de dos comunicats molt semblants difosos tant per l’Ajuntament com per ERC. En ells, l’alcalde afirma que tot el procés s’ha realitzat “des del més absolut respecte per la presumpció d’innocència”, però també “des de la voluntat d’actuar fermament en la defensa de la bona gestió pública”. En aquest sentit, assegura que a mitjans de juliol ja va comunicar a Urgell les seves intencions de retirar les competències de govern a Aladern a causa de la “pèrdua de confiança” generada per la regidora, però que ell estava disposat a “respectar l’actual pacte de govern” i redistribuir aquestes responsabilitats d'Enginyeria, Urbanisme, Obra Pública i Neteja i Recollida de Residus a algun altre regidor dels comuns.

Un pacte que, per als comuns, ha quedat dinamitat amb la retirada d’atribucions a Aladern, de manera que es consideren “expulsats” de l’equip de govern. De moment passaran a l’oposició i deixaran que ERC governi només amb cinc regidors, i Urgell assegura que ara mateix no tenen sobre la taula la possibilitat de fer una moció de censura: “Avui no n’hem parlat, perquè encara estem calents. Anirem a l’oposició, perquè hi ha moltes coses per fer i treballar, i evidentment haurem d’explicar el que ha passat a la resta de partits”, assenyala.