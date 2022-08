L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa (ERC), ha destituït la regidora d'Urbanisme, Rosa Aladern (Blanes En Comú-Podem), i li ha retirat les competències acusant-la d'haver incorregut en "presumptes irregularitats". Segons ha avançat l'Ajuntament en un comunicat, des d'avui Aladern ha deixat de ser membre de la Junta de Govern Local i tercera tinenta d'alcalde i caldrà veure com queden repartits els cartipassos que portava: Enginyeria; Urbanisme; Obra Pública; Neteja i Recollida de Residus (NORA).

"La manca de confiança i algunes actuacions de la regidora Rosa Aladern, que podrien constituir presumptes irregularitats en la seva gestió han determinat que l’alcalde de Blanes hagi dictat la incoació d’un procediment d’informació reservada, amb l’objectiu de determinar la naturalesa d’algun d’aquests fets", indiquen en la missiva des del consistori. En aquest sentit, Àngel Canosa ha manifestat que "s’ha fet sempre des del més absolut respecte per la presumpció d’innocència, però també des de la voluntat d’actuar fermament en la defensa de la bona gestió pública".

Canosa ha afegit que a mitjans de juliol ja va comunicar-li al portaveu de Blanes En Comú Podem, Jordi Urgell, les seves intencions de retirar-li les competències de govern a Rosa Aladern a causa de la pèrdua de confiança generada per la regidora, tal com va avançar Diari de Girona la setmana passada. Des de llavors, els dos socis de govern (ERC i BECP) han mantingut diverses trobades per tractar aquesta qüestió que ha finalitzat amb la destitució d'Aladern. La formació de Blanes En Comú Podem decidirà aquest dilluns a la nit si segueix al govern municipal o no en una assemblea. Quan hagi pres la decisió el portaveu de la formació ho comunicarà a l'alcalde del municipi.

Govern en minoria

ERC i Comuns (5 regidors cada un) governen en minoria des de 2019 gràcies a un pacte de govern signat just abans de les eleccions. A l’oposició van quedar el PSC (5 regidors), Junts (3 regidors) i Ciutadans (3 regidors, tot i que ara només en té un perquè 2 edils van deixar el grup municipal). Canosa es va convertir en el primer alcalde republicà d'aquesta població després d'alternances d'alcaldes del PSC i CiU.