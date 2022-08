ERC té la intenció de seguir governant en minoria a Blanes, amb 5 regidors dels 21 que té el municipi, i confia en rebre el suport puntual de la resta de partits, especialment d’En Comú Podem (amb qui han estat governant fins ara) per tirar endavant els principals projectes. L’alcalde, Àngel Canosa, lamenta el trencament del pacte amb els comuns, ja que assegura que el problema el tenien només amb la regidora a qui va retirar les atribucions, Rosa Aladern, mentre que amb els quatre regidors restants hi havia una «bona sintonia» que confia poder mantenir. De moment no hi ha previst que es formi una majoria de govern alternativa, ja que el PSC -segona força política, també amb cinc regidors- descarta presentar una moció de censura malgrat que Ciutadans el va convidar ahir a fer «un pas endavant» per formar un govern constitucionalista. El que sí que demanen tant PSC com Ciutadans i Junts és que ERC aclareixi i aporti proves de quines són les presumptes irregularitats que hauria pogut cometre Aladern, i que van motivar la seva expulsió del govern.

Canosa afirma que en cap moment des d’ERC no van voler trencar en cap moment el pacte amb els comuns, al considerar que l’acord estava essent «fructífer» per al poble. Tot i això, un cop materialitzada la marxa dels comuns, els republicans tenen previst seguir governant en minoria, malgrat que se’ls multiplicarà la feina. No preveuen, tanmateix, augmentar el nombre de dedicacions exclusives ni tenen sobre la taula la possibilitat d’un pacte amb un altre grup. En aquest sentit, Canosa confia que els comuns seguiran fent una oposició responsable i que obtindran el suport per tirar endavant els punts clau del mandat.

Pel que fa a Aladern, Canosa addueix que la manca de confiança en la regidora «havia anat a més» en els darrers temps, fins al punt de detectar conductes que han merescut obrir un procés per determinar si hi ha alguna irregularitat en la gestió. Davant les acusacions d’electoralisme que ha rebut per part dels comuns, Canosa diu que «el més fàcil hauria estat haver callat», però afegeix que «a vegades has de prendre decisions que no són agradables, però que per responsabilitat s’han de fer». L’alcalde garanteix que, un cop es tanqui l’expedient sobre les presumptes irregularitats d’Aladern, s’explicarà a tots els grups municipals.

Pel que fa a l’oposició, el primer en moure fitxa va ser el grup de Ciutadans, que ahir al matí va enviar una nota de premsa reclamant al PSC que iniciés els tràmits per formar un govern constitucionalista. El seu regidor, Cristhian Ortiz, va demanar als socialistes «valentia i responsabilitat» per fer «un pas endavant» i aconseguir els consesos necessaris entre les forces constitucionalistes. «És el moment que el nostre Ajuntament faci un gir», va reblar Ortiz, tot assegurant que Ciutadans manté «la mà estesa al diàleg». També va reclamar a Canosa que detalli quines són les presumptes irregularitats esgrimides per cesar Aladern, ja que si no aporta proves, «seria tirar la pedra i amagar la mà».

El PSC, però, ara per ara descarta la possibilitat de presentar una moció de censura, sinó que s’inclina per seguir fent una «oposició constructiva». El candidat a l’alcaldia, Jordi Hernández, creu que trencar el govern ara és «irresponsable», ja que el poble es troba «a les portes d’un hivern que es preveu molt dur». Preguntat sobre la possibilitat de presentar una moció de censura, Hernández assegura que no s’ho plantegen: «Nosaltres el que volem és continuar essent rigosos en la nostra feina i no posar pals a les rodes», assenyala, tot garantint que «en posicions estranyes o governs frankestein segurament no ens hi trobaran». «Farem el que sigui positiu pel poble des de l’oposició, que és on van voler ERC i els comuns que fóssim», rebla el candidat socialista. Pel que fa a la decisió de l’alcalde, també li demana que presenti proves de les possibles irregularitats d’Aladern: «Si té constància d’alguna irregularitat, la seva responsabilitat és denunciar-ho i aportar proves», assenyala.

Finalment, des de Junts, el regidor Joel Comas considera que, si les presumptes irregularitats detectades per ERC són certes, la situació «és molt greu», de manera que volen que s’aclareixin els fets. Igual que el PSC, Comas assegura que des de Junts volen seguir fent una oposició constructiva, mentre es mantenen «a l’expectativa» de com s’acaba resolent la situació.

Canosa restructura el cartipàs i assumeix Urbanisme

La sortida d’En Comú Podem del govern de Blanes ha obligat ERC a reestructurar el cartipàs, ja que a partir d’ara haurà de governar amb només cinc regidors dels 21 que hi ha a l’Ajuntament.

L’alcalde, Àngel Canosa, ha assumit la regidoria d’Urbanisme, Enginyeria, Obra Pública, Serveis Municipals i Mobilitat. Es tracta de les responsabilitats que fins ara tenia Rosa Aladern, la regidora dels comuns a qui ell mateix va retirar les atribucions, fet que va generar el trencament del pacte de govern. A més, Canosa se seguirà encarregant de la Policia i Protecció Civil.

D’altra banda, Olga López es convertirà en primera tinenta d’alcalde i encapçalarà Joventut, que se suma a les àrees que ja dirigia: Serveis Jurídics, Oficina de Consum, Contractació i Patrimoni, Recursos Tecnològics, Educació i Arxiu Municipal.

Albert Sanz, que fins ara duia Cultura i Festes, és el segon tinent d’alcalde i assumeix Participació Ciutadana, Turisme, Promoció, Comerç i Empresa. Les noves atribucions de Marina Vall-llosada, tercera tinent d’alcalde, són Neteja i Residus, Acció Social i Igualtat, Nova Ciutadania i Solidaritat, que se sumen a les àrees que ja tenia -Salut i Medi Ambient-, mentre Carlos Garzón, quatre tinent d’alcalde, suma Esports a les àrees que ja gestionava (Hisenda i Recursos Humans).