L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha enviat els informes que havia encarregat sobre l'exregidora d'Urbanisme, Rosa Aladern, a fiscalia per "esvair dubtes". Canosa ha assegurat que hi havia determinades "acusacions" a Aladern que corrien pel municipi i per això el batlle vol que sigui "l'òrgan judicial competent" qui decideixi de què és responsable la que va ser tinenta d'alcalde fins a primers d'agost. Per la seva banda, el portaveu de Blanes en Comú Podem, Jordi Urgell, ha demanat a l'alcalde que rectifiqui sobre les declaracions que ha fet de Rosa Aladern. Per últim, Urgell ha demanat que l'alcalde presenti "informes d'intervenció" que avalin la decisió de Canosa de portar el cas a la fiscalia.