El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) va acollir divendres passat una jornada tècnica per parlar sobre una de les múltiples tasques en què està involucrat: l’Urban River Lab (URL) situat a l’EDAR de Montornès del Vallès. Sota el títol «Recerca per Afrontar els Reptes de Crisi Climàtica i Canvi Global en els Ecosistemes Fluvials», la jornada va reflexionar sobre com en l’actual context de canvi climàtic que cada cop és més evident, l’activitat humana és una de les principals causes de la degradació de l’estat ecològic en què es troben els rius. L’Urban River Lab és un laboratori a l’aire lliure que va néixer de la necessitat d’entendre els múltiples efectes de l’activitat humana sobre els rius catalans. Al llarg de la jornada es van anar presentant diverses ponències per donar a conèixer l’URL, que es va posar en funcionament l’any 2014, així com algunes de les principals recerques que s’hi ha dut a terme. L’Urban River Lab està ubicat a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Montornès del Vallès, i per aquest motiu la presentació inicial la va tancar el seu alcalde, José A. Montero.

Per la seva banda, la cloenda va anar a càrrec del director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes. Pel que fa a la benvinguda, la va encetar el director del CEAB-CSIC, Marc Rius, i també es va comptar amb la presència d’altres autoritats i representants d’institucions i organismes.