L'Ajuntament de Lloret de Mar ha adjudicat el projecte per millorar la xarxa de carrils bici del municipi per un valor de 338.000 euros després de rebre una ajuda dels fons europeus Next Generation. Aquest projecte compta amb sis àrees prioritàries que hauran de servir per connectar els diferents ramals que hi ha de carrils bici al municipi. L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha apuntat que aquesta és una aposta per la mobilitat sostenible i "alliberar" el centre de cotxes. En paral·lel a aquest projecte de millora de la xarxa pedalable, Lloret de Mar segueix treballant en el servei de bicis elèctriques que també ha rebut una subvenció europea.

Lloret de Mar vol cosir els trams de carrils bici que hi ha repartits per tot el municipi per "connectar les peces" i garantir que una persona es pot moure tranquil·lament per una xarxa pedalable de punta a punta de Lloret de Mar, tal com explica l'alcalde Jaume Dulsat. Per fer-ho, el municipi ha rebut una subvenció de 338.000 euros dels fons europeus Next Generation que servirà per dissenyar i construir la continuïtat dels carrils bici.

El projecte, que està en fase de licitació, compta amb sis trams prioritaris: la connexió entre el passeig Marítim i el que hi ha a la zona de Can Sabata, la de Fenals amb l'Oficina de Turisme, la connexió de Rieral amb Can Sabata, la prolongació del carril a la piscina, un carril a l'avinguda de Vidreres fins a l'institut Roca Grossa i la millora del carril de l'avinguda de Fenals.

El carril bici que anirà en paral·lel a l'avinguda de Just Marlés fins a la plaça de Pere Torrent es farà en la part est de la via i tindrà doble sentit de circulació. Per contra, els carrils de circulació per a vehicles es desplaçaran cap a l'oest i entremig es mantindrà la línia d'estacionament. En trams com el de l'avinguda de Vidreres, el carril bici es farà al mig.

El BRCAT canviarà la mobilitat d'entrada

L'ajuntament ha dissenyat aquesta millora de la xarxa pedalable tenint en compte que el Govern preveu executar el projecte BRCAT entre Lloret de Mar i Blanes. Es tracta d'un servei de bus exprés que connectarà l'estació de busos del municipi amb la de trens de Blanes. Aquest projecte també incorpora un carril bici a banda i banda de la carretera.

Jaume Dulsat ha detallat que aquest projecte "canviarà la mobilitat de l'entrada a Lloret de Mar", ja que desapareixerà el pont que hi ha en després de l'Oficina de Turisme en un dels accessos de Lloret de Mar, popularment conegut com l''scalèxtric' i es construirà una rotonda en el seu lloc. El BRCAT comportarà una inversió de 10 milions d'euros, que una part dels diners també vindrà d'Europa.

Servei de bicis elèctriques

La millora per la xarxa pedalable es complementarà amb un tercer projecte que també tindrà una subvenció europea, que es tracta d'un servei de bicis elèctriques. L'alcalde de Lloret de Mar assegura que el conjunt de projectes compten amb "una cohesió" per encaminar el municipi cap a la "mobilitat sostenible".

Per aconseguir-ho, Dulsat creu que és "clau" donar eines com ara carrils bici o oferir un servei de bicis elèctriques a veïns i visitants. "Cal buscar la manera d'expulsar vehicles de forma amable de la ciutat", ha afegit l'alcalde. Per això creu que amb tots els elements que ara tiraran endavant habitants i turistes "entendran que no cal fer servir el vehicle" i s'aconseguirà que el centre de Lloret de Mar sigui més pedalable.

Lloret de Mar, el municipi català amb més fons

Aquest projecte de mobilitat sostenible de Lloret de Mar se suma al projecte de Zona de Baixes Emissions que també compta amb finançament europeu, el BRCAT i el pla de sostenibilitat turística, amb el qual ingressarà sis milions d'euros en ajudes del Next Generation. Per això fins fa unes setmanes Lloret de Mar era el municipi de Catalunya amb més diners que rebia dels fons Next Generation. Dulsat assegura que les subvencions són el resultat d'haver "treballat molt intensament" en projectes innovadors i que permetran "la transformació" del municipi en tan sols tres anys.