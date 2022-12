L’arribada del fred així com l’elevat cost de l’habitatge i la pujada generalitzada de preus ha deixat a moltes famílies en situacions de vulnerabilitat. I Lloret de Mar no n’és una excepció. Des de Càritas Lloret han fet una crida ciutadana per recollir mantes i roba d’abric després de quedar pràcticament sense existències.

La directora de l’ens, Lucía Echegoyen, en declaracions a l’emissora local, Nova Ràdio Lloret, va afirmar que «no donem l’abast»: «Les mantes són la demanda fonamental i prioritària. Ha començat a fer fred i ha vingut molta gent i no donem l’abast. A hores d’ara no tenim cap manta. Si algú en té i les pot portar a la parròquia o a l’espai del rober de Càritas. També fem una crida per trobar anoracs, sobretot per la gent que viu al carrer. També ens falten mitjons i roba interior. Insisteixo que és sobretot per les persones que viuen al carrer que amb l’arribada del fred ho necessiten».

Centre de dia

El passat mes de novembre l’Ajuntament va inaugurar el nou centre de dia «El Kaliu» per a persones sense llar. Un recurs que ofereix diferents serveis a les persones que no tenen casa. Com, per exemple, dutxes i rentadores, una cuina i esmorzar, a més de tècnics professionals que tenen com a objectiu treballar per a la reinserció d’aquest col·lectiu. L’any passat es van atendre 51 persones.