El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest divendres amb la plataforma No a la MAT Selva a Can Moragues de Riudarenes (Selva). Ho ha fet després de l'acord polític que ERC i PSOE van tancar al Congrés al novembre en el marc de la negociació dels pressupostos. La trobada ha servit per traslladar als activistes el compromís del Govern de vetllar pel compliment del pacte de suspensió del projecte del ramal de 17 quilòmetres i la subestació de 400 kV a les comarques gironines que passaria pel mig de les Guilleries, així com de treballar per un projecte alternatiu per culminar la derogació del projecte actual. L'alternativa no serà de molt alta tensió, farà ús dels corredors existents i estarà parcialment soterrada.

Durant la trobada, des de la Plataforma han pogut exposar les raons i els passos més importants en els quinze anys de lluita contra aquest projecte (i deu més amb la primera MAT de Baixàs a Sentmenat que ja passa pel territori). I han traslladat al president l’agraïment "pels passos que ha anat realitzant el Govern els darrers anys i que vetllaran perquè es compleixi el recent acord polític de suspensió". A l'acte també hi ha assistit la delegada territorial del Govern a Girona, Laia Cañigueral; l’alcalde de Riudarenes, Josep Solé; i l’alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí. Aquesta reunió ve precedida per la reunió informativa dirigida a la població sobre l’acord de derogació entre Esquerra i el PSOE en què va participar la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilahur, l'1 de desembre a Santa Coloma de Farners.