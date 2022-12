L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, acompanyat dels regidors i regidores del consistori, va encapçalar l’acte oficial celebrat per fer un homenatge als funcionaris jubilats amb més de 25 anys de trajectòria a l’Ajuntament de Blanes. Durant aquest 2022 s’hauran jubilat un total de quatre persones, i d’altres tres treballadors han complert el primer quart de segle de vida a l’Ajuntament de Blanes. Amb motiu d’aquesta efemèride, a les persones que s’han jubilat o ho faran abans que acabi aquest any se’ls va lliurar un obsequi: una reproducció de la façana principal de l’Ajuntament de Blanes amb una placa incrustada personalitzada que els agraeix la feina feta. Per la seva banda, les persones que compleixen el primer quart de segle de vida de servei reben com obsequi un pin elaborat amb plata que reprodueix la coneguda silueta de Sant Joan i el Convent de Blanes. La trobada va acabar amb un brindis.