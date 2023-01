Centenars de persones van rebre Ses Majestats, que van arribar cap a les cinc de la tarda a Lloret, al Museu del Mar. Posteriorment, a la Plaça de la Vila, els Reis van ser rebuts per les autoritats que els van lliurar el pa i la sal com a símbol d’agraïment i hospitalitat. La cavalcada va acabar al Pavelló municipal, on es van entregar les darreres cartes.