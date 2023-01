La setmana passada es va finalitzar la instal·lació de dos fanals led per reforçar la il·luminació de la pista de l’escola de Riudellots de la Selva. Tal com apunta el regidor Josep Santamaria «després de consultar-ho amb la població de Riudellots, va sorgir la petició d’incrementar l’enllumenat de la pista, ja que es tracta d’un espai molt concorregut a qualsevol hora del dia».

Els focus nous s’apaguen a les dotze de la nit, tanmateix, si es necessita que s’encenguin un altre cop, es pot fer a través d’un interruptor, segons exposa l’Ajuntament en un comunicat a tall informatiu. Els llums s’encenen durant 30 minuts per cada cop que es prem l’interruptor, una mesura impulsada per l’Ajuntament per tal de promoure un ús responsable de l’electricitat. Aquesta instal·lació, que compta amb més de quatre punts lumínics, deriva dels pressupostos participatius del 2019 quan la ciutadania va votar favorablement per tal que aquest projecte tirés endavant.