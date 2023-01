L’Ajuntament de Lloret està estudiant la possibilitat d’edificar un circuit per a monopatins i bicicletes, conegut com a «pump track». Segons va avançar a l’emissora local, Nova Ràdio Lloret, la regidora d’Esports, Anna Garcia. Es tractaria d’un circuit per a bicicletes i monopatins amb salts i zones peraltades que ja tenen diversos municipis i que, segons l’àrea d’Esports, té molta demanda a la vila. De moment, el consistori ja té l’espai decidit on s’ubicaria aquesta nova instal·lació, tot i que de moment no es vol anunciar.

Aquesta és una de les novetats que vol dur a terme l’àrea d’Esports per aquest nou any. A més, també es consideren prioritàries actuacions en alguns equipaments esportius, com les reformes dels vestidors del Pavelló Municipal o el canvi del tartan de les Pistes d’Atletisme, segons exposa la regidora d’Esports, Ana Garcia-Castany: «Tenim en ment la reforma dels vestidors del pavelló municipal, el canvi del tartan de les pistes d’atletisme i ens faria il·lusió el projecte de pump track. Més o menys ja tenim l’espai, però ara ens falta trobar els diners per poder fer la inversió», va valorar la regidora. A banda d’aquestes novetats, Lloret de Mar espera que aquest 2023 sigui un any que, esportivament parlant, doni continuïtat a l’any passat, en què la destinació va recuperar molts esdeveniments de gran magnitud que van deixar milers d’esportistes i acompanyants.