Lloret de Mar va presentar ahir al vespre els seus primers actes com a Capital de la Cultura Catalana, títol que ostentarà durant aquest 2023. El seu alcalde, Jaume Dulsat, va assegurar que es tracta d’un «repte» per al municipi, però també una «oportunitat» per posar en valor la cultura lloretenca. «Tenim un any per endavant per posar en valor totes les disciplines artístiques que conviuen a Lloret», va indicar Dulsat. De fet, durant els primers sis mesos ja hi ha previstes un centenar d’activitats programades.

Amb la voluntat de marcar un perfil d’originalitat des del primer moment, l’acte de presentació de la programació va tenir lloc ahir a la discoteca St. Trop, recentment guardonada com una de les millors del món «i un símbol per a diferents generacions de lloretencs», segons el consistori. Tot i això, el primer acte pròpiament dit de la Capital de la Cultura Catalana serà el 4 de febrer, i portarà per títol La Revetlla de la Capital. Al llarg de tot el matí, totes les entitats culturals de Lloret es reuniran per mostrar què fan i donar-se conèixer entre els veïns. A més, aquell mateix dia es repartirà el programa d’activitats corresponent als quatre primers mesos de l’any. Els principals eixos de la capitalitat cultural de Lloret es desenvoluparan sota un lema comú, Som el que celebrem, que adoptarà diverses variants: Som el que ballem, Som el que cantem, Som el que compartim, Som el que imaginem, Som el que defensem i Som el que agraïm. En cadascun d’aquests eixos s’inclouran les activitats vinculades a la temàtica relacionada. D’altra banda, l’acte inaugural de la Capitalitat serà un espectacle de dansa aèria amb la companyia Les Estampades, amb la participació dels vogadors de Lloret, que es farà a la plaça de l’Ajuntament. Un altre dels elements que es desenvoluparà al llarg d’aquest any serà un cicle de reflexió que portarà per títol Debat a bat, durant el qual se celebraran sis jornades amb l’objectiu de reflexionar i posar en valor diversos temes, com el teatre, l’estiueig a Lloret, els 500 anys de la parròquia de Sant Romà o el cinema, entre altres. La peculiaritat d’aquests debats serà que es faran espais no convencionals i que seran enregistrats per penjar-los al web de la Capital de la Cultura, per tal que tothom els pugui consultar. Dins de la programació dedicada a la història i el patrimoni destaca, el 30 de març, una exposició dedicada a Joan Sala Lloberas, pescador, escriptor i pintor lloretenc que va retratar els ambients, costums i tradicions del municipi. Pel que fa a la poesia, s’estan preparant diversos projectes. El 21 de març, Dia Mundial de la Poesia, es posarà en marxa la iniciativa Poetes de Guàrdia, de manera que qualsevol persona que ho sol·liciti rebrà aquell dia la trucada d’un poeta que li recitarà un poema vinculat amb Lloret. Pel que fa al teatre, el dramaturg i director Xavier Albertí estrenarà la gira de l’espespectacle Don Ramón María del Valle Inclán. Finalment, pel que fa a la sardana, es vol modernitzar aquesta dansa tradicional catalana, de manera que els músics lloretencs Manel Alsina i Marta Romeu (Tramma) han versionat la sardana La Pubilla de Lloret, que es va estrenar ahir al vespre.