Caldrà tenir paciència. El govern espanyol encara no s’atreveix a comprometre’s amb una data de finalització de les obres de condicionament de l’N-II entre Maçanet de la Selva i Tordera, que van començar l’octubre de 2019 després d’una dècada de retard. Els treballs s’havien d’haver enllestit la primavera de 2022, però es van endarrerir a causa de la covid-19 i els posteriors problemes de subministrament de materials. Tot i que l’objectiu seria tenir-les acabades durant aquest 2023, de moment no hi ha un compromís públic.

Fa uns mesos, la senadora gironina d’ERC Elisenda Pérez va preguntar per escrit a l’executiu estatal en quin termini té previst acabar les obres, tot recordant que els treballs «fa mesos que porten reard» i que això provoca perjudicis a les persones usuàries. A més, va recordar que la perillositat dels treballs ja ha provocat accidents de trànsit greus i que la circulació s’ha vist «molt afectada», ja que sovint s’hi formen cues.

En la seva resposta, el Ministeri no aclareix res. Només es limita a dir que l’execució d’obres de construcció sobre una «plataforma en servei» -com és el cas d’aquest tram de l’N-II, ja que durant els treballs no s’ha tancat al trànsit- sempre és «complexa», i més tenint en compte l’elevat volum de vehicles que circulen per aquest tram. A més, des del Govern estatal també recorden que s’ha hagut de modificar el projecte per incorporar les actuacions demanades pels ajuntaments de la zona i pels usuaris. En aquest sentit, el 2021 el Ministeri de Transports va accedir a incorporar dues peticions de l’Ajuntament de Maçanet per facilitar l’accés a Valldemaria i per instal·lar un parell de passos ciclistes a la riera Turderola. Tot i això, hi va haver altres sol·licituds que van acabar essent desestimades.

Però malgrat la complicació que suposa haver de fer obres en una carretera per la qual circulen diàriament centenars de vehicles (amb un creixement exponencial durant els mesos d’estiu, ja que aquest tram serveix com a via d’accés a Blanes i al Maresme), el Ministeri garanteix que durant tot aquest temps «han dut a terme els desviaments necessaris», i que les activitats que es fan sobre la carretera sempre es fan «intentant minimitzar les inevitables afectacions al trànsit i la seguretat dels treballadors».

Les obres de millora d’aquest tram de l’N-II -l’últim que faltava per arreglar a la comarca de la Selva- es van adjudicar el setembre de 2019, després d’haver estat una dècada encallades. Feia anys que les administracions locals i el territori reclamaven al govern estatal el desdoblament d’aquest traçat de 7,3 quilòmetres de longitud per la seva alta perillositat. En un primer moment, el govern del PSOE va aprovar-ne el desdoblament, però mai va arribar a executar-lo. El 2012, el PP va paralitzar el projecte i en va aprovar un de nou, que renunciava a desdoblar la carretera i es limitava a fer-ne una ampliació, que és el que s’ha acabat executant.

Tot i això, no va ser fins l’any 2018, amb el govern ja de Pedro Sánchez (PSOE), que el Consell de Ministres va aprovar la licitació dels treballs, que va ser efectiva el gener de 2019. L’adjudicatària va ser la multinacional OHL, que va ser l’encarregada de dur a terme els treballs per 21,3 milions d’euros. Les obres van començar l’octubre d’aquell mateix 2019 i es van desenvolupar amb normalitat fins a principis de 2020, quan l’arribada de la pandèmia va obligar a aturar-les. Tot i que els treballs es van reprendre el setembre de 2020, no s’ha fixat -almenys oficialment- una nova data de finalització.