L'Ajuntament de Lloret de Mar ha rebut una nova subvenció dels fons europeus Next Generation de 5,9 milions d'euros per construir una residència de gent gran i un centre de dia. L'ajuda s'ha gestionat des del Departament de Drets Socials de la Generalitat i l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, agraeix el suport del Govern en aquest projecte "prioritari" pel municipi. De fet, l'octubre del 2020 Dulsat va signar un protocol amb l'aleshores conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en què la Generalitat es comprometia a reservar 1,5 milions a l'any per garantir 48 places noves del geriàtric. Malgrat tot, el consistori encara espera que el protocol es converteixi en un conveni.

Mentrestant no es complien les promeses signades amb el Govern, l'ajuntament va decidir fer un estudi de viabilitat econòmica amb l'empresa pública SUMAR, que es va aprovar en el plenari del mes de novembre del 2021. En aquest estudi es projectava un centre sociosanitari amb capacitat de 136 places, 72 de les quals serien públiques. L'equipament tenia una superfície de 6.800 m2 i un cost d'11 milions d'euros. L'últim pas per aquest projecte es va aprovar en el plenari del setembre del 2022, quan es va fer arribar a la Generalitat la petició per delegar les competències i licitar la construcció d'aquesta residència. Ara, el consistori comptarà amb la subvenció europea per tirar-lo endavant. La nova residencia i centre de dia de la gent gran esta previst a l’avinguda de Josep Pla i Casadevall al parc de Can Buc, al barri del Rieral, i té una superfície de 10.000 metres quadrats. Amb aquesta subvenció ja són tres les subvencions amb fons europeus que ha aconseguit l’Ajuntament de Lloret: 5.917.890 d’euros en la convocatòria extraordinària de finançament europeu Plans de Sostenibilitat Turística; 1.000.000 d’euros, en un altre convocatòria destinada a projectes de mobilitat i aquesta darrera de 5.910.000 euros en projectes socials.