Primer pas perquè Santa Coloma tingui un nou edifici que acabi amb la dispersió dels jutjats actuals (repartits en dos punts de la ciutat). Després d'anys d'intents fallits per trobar una solució a la problemàtica, la Generalitat i l'Ajuntament han acordat que la nova seu conjunta se situï al polígon industrial de Mas Llorenç, en una parcel·la municipal que suma més de 13.000 metres quadrats, dels quals el consistori en cedirà 3.500 a la Generalitat.

"Desencallem el projecte; tenim ubicació i pressupost, i també tota la voluntat d'accelerar els procediments perquè els ciutadans accedeixin a un servei digne", ha subratllat la consellera de Justícia, Gemma Ubasart. L'alcalde de Santa Coloma, Joan Martí, ha admès que les dificultats per trobar una parcel·la dins el terme municipal han encallat el projecte durant massa temps. I ha dit que, tot i que aquest solar no es trobi al nucli, sinó al polígon, "no oferir-lo per tan sols un afer de distància, fins a cert punt ens semblava egoista".

Martí també ha avançat que la nova ubicació suposarà "avantatges", perquè serà més accessible que no pas si es trobés dins la ciutat. A més, l'alcalde ha subratllat que, de retruc, quan s'inaugurin els nous jutjats, l'edifici de 900 metres quadrats que hi ha darrere l'Ajuntament -i que n'acull part dels actuals- revertirà al consistori.

Després d'acordar la cessió dels terrenys del polígon, el Departament engega ara la maquinària administrativa per fer realitat el nou edifici judicial. Suposarà una inversió d'uns 8 milions d'euros, sumant també el projecte i la direcció d'obra, i la intenció és que sigui una realitat entre finals del 2025 i principis del 2026.

"Un cop confirmada la ubicació, traslladarem tota la documentació a l'empresa pública Infraestructures.cat perquè comenci a tramitar el concurso d'arquitectura", ha dit la consellera de Justícia. La intenció és que s'adjudiqui a la tardor. La proposta guanyadora serà la que defineixi la superfície, i la ubicació exacta de la parcel·la on s'aixecaran els jutjats (dins el sector de 13.000 metres quadrats del polígon).

"Millora substancial"

Santa Coloma de Farners té actualment quatre jutjats de primera instància i instrucció, un dels quals amb funcions de violència sobre la dona (VIDO). Estan dispersos en dos punts diferents de la ciutat. La seu principal és a la carretera de Sant Hilari, a l'edifici de propietat municipal situat darrere l'Ajuntament. Aquí hi ha els jutjats 1 i 3 i també el Registre Civil. Al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, en un edifici de lloguer, hi ha els jutjats 2 (VIDO) i 4.

La consellera Ubasart destaca que unificar tots els òrgans judicials en un únic pol permetrà també tirar endavant el nou model d'oficina judicial. "En definitiva, significarà una millora substancial en la prestació del servei i també dignificarà les condicions de treball dels diferents operadors jurídics", ha dit.

A banda, es podrà disposar d'espais complementaris, com ara sales d'espera, d'atenció a la víctima o multiús, i millors espais per a equips tècnics i altres professionals. Entre tots dos edificis, el total de metres quadrats destinats a usos judicials suma 1.445 metres quadrats. Amb el nou equipament, la ciutat en disposarà de 3.500; és a dir, més del doble que els actuals.

18 milions d'euros des d'ara i fins al 2026

Durant la visita a Santa Coloma de Farners, la consellera també ha presentat els detalls del Programa d'encàrrec d'actuacions (PEA), al qual es va referir dimarts durant la Comissió de Justícia del Parlament, en la presentació del pressupost de la conselleria. El PEA, el programa que organitza i planifica les infraestructures i inversions per al període 2023-2026, passa a ser de 267 milions d'euros.

D'aquesta inversió, 17 milions d'euros es destinaran a millorar els edificis judicials de les comarques gironines, tant des d'un punt de vista funcional com en equipaments i instal·lacions; el milió restant és per als centres penitenciaris. El gruix d'aquest pressupost pluriennal, fins a 7 milions d'euros, s'invertiran als jutjats de Girona, a l'edifici de Ramon Folch. Aquí s'hi faran obres de substitució de la climatització i la ventilació, se solucionaran les filtracions d'aigua i es modernitzaran els espais de l'Institut de Medicina Legal (on treballen els forenses).

D'altra banda, 1 milió d'euros es destinaran a substituir i modernitzar els ascensors dels jutjats de Girona, de Puigcerdà, de Figueres, de Blanes i de Sant Feliu de Guíxols.

El nou mercantil, al març

Aquest mateix mes de març, a més, el Departament de Justícia posarà en marxa el segon jutjat mercantil de Girona (que tindrà la seu al Palau de Justícia). Aquí, a més, també es redistribuirà la zona forense per habilitar-hi nous espais de treball i una sala d'espera. I a l'abril, ha avançat la consellera, entrarà en servei la nova oficina judicial a Sant Feliu de Guíxols, que permetrà oferir "un servei al ciutadà més ràpid, àgil i eficient".

Com "un feminicidi"

Durant la visita a la Selva, la consellera de Justícia també s'ha referit al crim de la dona trans del districte de Sant Martí de Barcelona. Gemma Ubasart ha volgut deixar clar que tant Justícia com Interior tracten el cas "com un feminicidi". "El Govern l'entenem com un feminicidi, i el que puguem fer, ho farem", ha dit.

En referència al fet que el crim hagi anat a parar a un jutjat ordinari, i no a un de violència sobre la dona, la consellera ha assegurat que, "lamentablement", el Departament aquí no hi té competències. "Malgrat la voluntat històrica de tenir més competències en l'administració de justícia, les que tenim són laminades i menys de les que ens agradarien", ha afirmat Ubasart, recordant que això deriva de la retallada aplicada el 2010 a l'Estatut.