Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat un jove de 24 anys per amenaçar amb un ganivet una dona a tocar de l'escola Benaula de Caldes de Malavella. Els fets van passar a les 9.15, quan segons ha denunciat la víctima, se li va acostar una dona –la mare del detingut- dient-li que "els seus matarien el seu home", que el dia abans va recriminar a l'arrestat que circulés a gran velocitat per la zona i gairebé l'atropellés. La denunciant assegura que la dona li va ventar una bufetada davant de diversos pares que hi havia al centre i que, quan es dirigia cap al seu cotxe, la va continuar insultant, empenyent i pegant.

El cunyat de la víctima, que era la zona, hi va intercedir i ella va continuar en direcció al cotxe. Aleshores, l'agressor va baixar del seu vehicle amb un ganivet de cuina i la va amenaçar de mort. La víctima va trucar alertar la Policia Local i l'ara detingut va llençar el ganivet en un camp. Quan els agents hi van arribar van identificar els implicats en la trifulga. A la nit, els Mossos d'Esquadra el van detenir per un delicte d'amenaces. L'arrestat no tenia antecedents. Arran dels fets la dona assegura que, tot i que el jutge ha dictat una ordre d'allunyament al detingut, té "por" i demana a les persones que van presenciar-ho que testifiquin al judici previst pel mes de març.