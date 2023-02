Un veí d'Arbúcies amb esclerosi múltiple ha denunciat una agressió que va patir aquest dilluns per part de dos homes a la via pública de la localitat. El jove, de 28 anys, ha denunciat als Mossos d'Esquadra que va topar-se amb els agressors cap a les tres de la tarda, mentre passejava els seus gossos a l'altura del carrer Camprodon. Segons consta a la denúncia, un dels homes va començar a increpar-lo dient-li que ja estava "fart" d'ell. Llavors van començar a forcejar fins que entre els dos homes van agafar-li el bastó que duia per caminar i van propinar-li diversos cops a la cama mentre li subjectaven l'esquena fins que es va trencar.

La víctima assegura que la pallissa va ser gravada per les càmeres de vigilància d'un local pròxim. Segons ha explicat la víctima a aquest diari, l'home que va increpar-lo és conegut per vendre droga al municipi, i anteriorment hi havia tingut alguna enganxada perquè l'havia vist venent drogues a menors. Les ferides que ha patit no han requerit hospitalització i no són greus, però la víctima assegura que al municipi hi ha "inseguretat" per culpa del narcotràfic.